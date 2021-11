മുംബൈ: ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ ഉള്‍പ്പെടെ രാഷ്ട്രീയ, കായിക മേഖലയിലെ ഉന്നതര്‍ക്കെതിരേ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയുമായി അധോലോക നേതാവ് ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ അനുയായി റിയാസ് ഭാട്ടിയുടെ ഭാര്യ. ഹാര്‍ദികിന് പുറമേ മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം മുനാഫ് പട്ടേല്‍, കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും ബിസിസിഐയുടെ മുന്‍ ചെയര്‍മാനുമായ രാജീവ് ശുക്ല എന്നിവര്‍ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ഭാട്ടിയുടെ ഭാര്യ റെഹ്നുമ ഭാട്ടി മുംബൈ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

2021 സെപ്റ്റംബര്‍ 24-നാണ് ഈ പരാതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലമോ തിയ്യതിയോ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഭര്‍ത്താവ് തന്നെ നിരവധി തവണ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നും സുഹൃത്തുക്കളും ബിസിനസുകാരുമടക്കം നിരവധി പേര്‍ ഭര്‍ത്താവിന്റെ അനുവാദത്തോടെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവര്‍ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. ഭര്‍ത്താവ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ തന്നേയും മക്കളേയും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും റെഹ്നുമ പറയുന്നു.

പരാതിയില്‍ പോലീസ് ഇതുവരെ എഫ്‌ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല. പരാതിയില്‍ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ ശരിവെയ്ക്കുന്ന തെളിവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പോലീസ് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

Rehnuma Bhati,wife of Riyaz Bhati(alleged close aide of Dawood Ibrahim) registered complaint at Mumbai's Santacruz PS on Sept 24 alleging rape-molestation by Riyaz Bhati,Munaf Patel,Rajeev Shukla,Hardik Pandya&Prithviraj Kothari. Police verifying allegations,no FIR registered yet