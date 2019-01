ലണ്ടന്‍: രമാകാന്ത് അച്‌രേക്കറുടെ സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങിന് പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഫഡ്‌നാവിസ് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍. ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസമായ സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കറുടെ ഗുരുവായ അച്‌രേക്കര്‍ക്ക് സംസ്ഥാന ബഹുമതിയോടെയുള്ള സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങ് എന്തുകൊണ്ട് നല്‍കിയില്ലെന്നാണ് വിവിധ പാര്‍ട്ടികളുടെ ചോദ്യം. മഹാരാഷ്ട്ര നവനിര്‍മാണ്‍ സേന തലവന്‍ രാജ് താക്കറെ, ശിവ സേനാ എം.പി സഞ്ജയ് റൗട്ട്, എന്‍.സി.പി നേതാവ് നവാബ് മാലിക്ക് തുടങ്ങി നിരവധി പേരാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നത്.

ഭാരതരത്‌ന നേടിയ സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കറുടെ പരിശീലകനായ, പദ്മശ്രീ നല്‍കി രാജ്യം ആദരിച്ച അച്‌രേക്കര്‍ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അര്‍ഹിച്ച ആദരം നല്‍കിയില്ലെന്നാണ് രാജ് താക്കറെ ചോദിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഇതിന് മറുപടി നല്‍കണമെന്നും രാജ് താക്കറെ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

ഈ ട്വീറ്റിന് നിരവധിയാളുകള്‍ മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്തത് ശരിയായില്ലെന്ന് ചിലര്‍ പറയുമ്പോള്‍ സച്ചിനെപ്പോലുള്ള ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോള്‍ സംസ്ഥാന ബഹുമതിക്ക് എന്തു പ്രസക്തി എന്നാണ് മറ്റു ചിലര്‍ ചോദിക്കുന്നത്.

ബുധനാഴ്ച്ച മുംബൈ ശിവാജി പാര്‍ക്കിലെ വീട്ടിലായിരുന്നു അച്‌രേക്കറുടെ അന്ത്യം. 86 വയസ്സായിരുന്നു. ശിവാജി പാര്‍ക്കിനടുത്ത് തന്നെയുള്ള ശ്മാശനത്തിലാണ് അച്‌രേക്കറിന്റെ ഭൗതികദേഹം ദഹിപ്പിച്ചത്. സച്ചിനടക്കമുള്ള ശിഷ്യന്‍മാരായിരുന്നു ശവമഞ്ചം ചുമന്നത്. ശിഷ്യനായ വിനോദ് കാംബ്ലിയും സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങിനെത്തിയിരുന്നു.

