ലോസ് ആഞ്ജലിസ്: ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോള്‍ ഇതിഹാസം കോബി ബ്രയാന്റും മകള്‍ ജിയാനയും ഹെലികോപ്റ്റര്‍ അപകടത്തില്‍ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ട വാര്‍ത്ത രാജ്യത്തെയാകെ ഉലച്ചിരിക്കുകയാണ്.

13-കാരിയായ ജിയാനയുടെ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാന്‍ കാലിഫിലെ മാംബ സ്‌പോര്‍ട്സ് അക്കാദമിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെയായിരുന്നു ആ അപകടം. ഇവരടക്കം കോപ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന ഒമ്പത് പേരും മരിച്ചു.

അതേസമയം അമേരിക്കന്‍ ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോള്‍ ഇതിഹാസത്തിന്റെ ജീവനെടുത്ത അപകടത്തെ കുറിച്ച് പല അഭ്യൂഹങ്ങളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇതുവരെ അപകടത്തിന്റെ കാരണത്തെ കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി യാതൊരു അറിയിപ്പും വന്നിട്ടില്ല.

മഞ്ഞ് മൂടിയ കാലാവസ്ഥയിലാണ് കോപ്റ്റര്‍ പറന്നതെന്നും ഇതാകാം അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. പൈലറ്റും യാത്രക്കാരുമടക്കം ഒമ്പതു പേരാണ് കോപ്റ്ററില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതല്‍ ആളുകളെ കയറ്റിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നും അഭ്യൂഹമുണ്ട്.

2012-ലെ ആ ട്വീറ്റില്‍ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചിരുന്നു; 'കോബിയുടെ അന്ത്യം ഹെലികോപ്റ്റര്‍ അപകടത്തിലാകും'

അപകടത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കാന്‍ നാഷണല്‍ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ടേഷന്‍ സേഫ്റ്റി ബോര്‍ഡ് 18 അംഗ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദുഷ്‌കരമായ മലനിരകളില്‍നിന്ന് മൃതദേഹങ്ങള്‍ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ദുഷ്‌കരമാണ്.

കോപ്റ്റര്‍ കോബിയുടെതായിരുന്നു. 1991-ല്‍ നിര്‍മിച്ച സികോര്‍ക്‌സി എസ് 76. ജോണ്‍ വെയ്ന്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് കോപ്റ്റര്‍ പറന്നുയര്‍ന്നത് പ്രാദേശിക സമയം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9.06-ന്. പത്തുമണിയോടെ കലബാസസിലെ ചെങ്കുത്തായ മലനിരകളില്‍ കോപ്റ്റര്‍ തകര്‍ന്നുവീണു. തീപിടിച്ച കോപ്റ്ററില്‍നിന്ന് ആര്‍ക്കും രക്ഷപ്പെടാനായില്ല. സമീപത്തെ കാടുകളും കത്തിയമര്‍ന്നു. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ എത്തിച്ചേരാന്‍ നന്നേ ബുദ്ധിമുട്ടി.

അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്കെത്താനുള്ള റോഡുകളെല്ലാം അധികൃതര്‍ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപകട വിവരമറിഞ്ഞ് നിരവധിയാളുകള്‍ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാലാണിത്.

''കോബിയുടെ വേര്‍പാട് അമേരിക്കയെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി. കുടുംബത്തെ സ്‌നേഹിക്കുകയും ഭാവിയെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുകയും ചെയ്ത താരമാണ് കോബി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളും ദുരന്തത്തിനിരയായത് ഈ നിമിഷങ്ങളെ ചുട്ടുപൊള്ളിക്കുന്നതാണ്'' - അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ വാക്കുകള്‍.

Content Highlights: what was the reason behind helicopter crash which killed kobe bryant