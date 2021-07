ആന്റിഗ്വ: വനിതാ ട്വന്റി-20 ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിനിടെ രണ്ട് താരങ്ങൾ കുഴഞ്ഞുവീണു. വെസ്റ്റ്ഇൻഡീസും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള വനിതാ ടിട്വന്റി മത്സരത്തിനിടയിലാണ് രണ്ട് വിൻഡീസ് താരങ്ങൾ കുഴഞ്ഞുവീണത്.



ആന്റിഗ്വയില്‍ നടന്ന രണ്ടാം ട്വന്റി-20 മത്സരത്തിനിടയിലാണ് സംഭവം. മത്സരം ആരംഭിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് വിന്‍ഡീസ് താരങ്ങളായ ചിനെല്ലേ ഹെൻ​റി, ചെഡിയന്‍ നേഷന്‍ എന്നിവര്‍ കുഴഞ്ഞുവീണത്. ഉടനെ ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നിലവില്‍ ഇരുവരുടെയും ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ കുഴഞ്ഞു വീണതിന്റെ കാരണം ഇതുവരെയും വ്യക്തമായിട്ടില്ല. പകരക്കാരെ ഇറക്കി മത്സരം പിന്നീട് പുനരാരംഭിച്ചു.

മത്സരത്തില്‍ വിന്‍ഡീസ് ജയിച്ചു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത വിന്‍ഡീസ് ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 125 റണ്‍സ് നേടി. മത്സരത്തിനിടയില്‍ മഴ വില്ലനായപ്പോള്‍ ഡക്ക്​വര്‍ത്ത് ലൂയിസ് നിയമപ്രകാരം വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് ഏഴ് റണ്‍സിന് ജയിക്കുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയില്‍ വിന്‍ഡീസ് രണ്ട് ജയവുമായി പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി. നാളെയാണ് മൂന്നാം ട്വന്റി-20 മത്സരം.

