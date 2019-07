ലാഹോര്‍: മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ വെച്ച് അപമാനിക്കപ്പെട്ടതായി പാകിസ്താന്റെ മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം വസീം അക്രം. ഇന്‍സുലിനുള്ള ബാഗ് കൈവശം വെച്ചതിന് പരസ്യമായി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തന്നെന്നും ഇന്‍സുലിന്‍ ബാഗിലുള്ളതെല്ലാം പുറത്തിടാന്‍ ആജ്ഞാപിച്ചെന്നും വസീം അക്രം ആരോപിക്കുന്നു. തന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് വിമാനത്താവള അധികൃതര്‍ക്കെതിരേ അക്രം രംഗത്തുവന്നത്.

'ഇന്ന് മാഞ്ചെസ്റ്ററിലെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ വെച്ച് ഞാന്‍ അങ്ങേയറ്റം അപമാനിക്കപ്പെട്ടു. ഞാന്‍ എന്റെ ഇന്‍സുലിന്‍ ബാഗുമായാണ് ലോകത്ത് എവിടേയും സഞ്ചരിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒരു മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ വെച്ച് എന്നെ അവര്‍ ദയാരഹിതമാ ചോദ്യം ചെയ്തു. അതും പരസ്യമായി. എന്റെ ഇന്‍സുലിന്‍ ബാഗ് പുറത്തെടുത്ത് അതിനുള്ളിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലിട്ടു.' അക്രം ട്വീറ്റില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഈ ട്വീറ്റ് ചര്‍ച്ചയായതോടെ മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ വിമാനത്താവള അധികൃതര്‍ രംഗത്തു വന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തിയതിന് നന്ദി പറഞ്ഞ എയര്‍പോര്‍ട്ട് അധികൃതര്‍ പാക് താരത്തോട് പരാതി അയക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്താമെന്നും ഉറപ്പ് നല്‍കി.

മുന്‍ ഇടങ്കയ്യന്‍ പേസ് ബൗളറായ അക്രം 104 ടെസ്റ്റില്‍ നിന്ന് 414 വിക്കറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 356 ഏകദിനങ്ങളില്‍ നിന്ന് 502 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ നടന്ന ലോകകപ്പില്‍ കമന്റേറ്ററായി അക്രം ഉണ്ടായിരുന്നു.

Hi Wasim, thanks for bringing this to our attention. Please can you direct message us so we can look into this for you?