ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് കരുത്തുപകരുന്ന വാക്കുകളുമായി ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയും സഹതാരം കെ.എല്‍ രാഹുലും. ഇരുവരും ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പ്രതികരിച്ചത്.

'എല്ലാ മുന്‍കരുതലും സ്വീകരിച്ച് കരുത്തോടെ നിന്ന് കൊവിഡ്-19-നെ നേരിടാം. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക, ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുക. പ്രതിരോധമാണ് ചികിത്സയേക്കാള്‍ പ്രധാനമെന്ന് എപ്പോഴും ഓര്‍ക്കുക.' കോലി ട്വീറ്റു ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ കെ.എല്‍ രാഹുലും ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന വാക്കുകള്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു. ഇത്തരം പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളില്‍ ധൈര്യത്തോടെ നിലയുറപ്പിച്ച് എല്ലാവരും പരസ്പരം കരുതലാവണമെന്നും ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍ നല്‍കുന്ന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കണമെന്നും രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കൊറോണ വൈറസ് ഭീതിയെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പര റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഐ.പി.എല്‍ ഏപ്രില്‍ 15-ലേക്ക് നീട്ടിവെച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കറും ബ്രയാന്‍ ലാറയും അടക്കമുള്ള ഇതിഹാസ താരങ്ങള്‍ അണിനിരക്കുന്ന റോഡ് സേഫ്റ്റി വേള്‍ഡ് ട്വന്റി-20 പരമ്പരയും റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം ലങ്കന്‍ പര്യടനം ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഓസ്‌ട്രേലിയ-ന്യൂസീലന്‍ഡ് പരമ്പരയും റദ്ദാക്കി.

Let's stay strong and fight the #COVID19 outbreak by taking all precautionary measures. Stay safe, be vigilant and most importantly remember, prevention is better than cure. Please take care everyone. — Virat Kohli (@imVkohli) March 14, 2020

In these testing times let's stay strong and care for each other. Urging everyone to follow the instructions given by health experts and stay safe #coronavirus. — K L Rahul (@klrahul11) March 14, 2020

