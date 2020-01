ഗുവാഹത്തി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയില്‍ പ്രതികരണവുമായി ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ കുറിച്ച്‌ തനിക്ക് പൂര്‍ണമായ അറിവില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തില്‍ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ലെന്നും കോലി വ്യക്തമാക്കി. ഗുവാഹത്തിയില്‍ ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക ഒന്നാം ട്വന്റി-20യ്ക്ക് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കോലി. ഞായറാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം ഏഴു മണിക്കാണ് മത്സരം.

'ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പൂര്‍ണമായ അറിവോട് കൂടിയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിമയത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാന്‍ ഞാന്‍ ആളല്ല. അത് ഉചിതവുമല്ല.' കോലി വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് വിവാദമുണ്ടാക്കാന്‍ താത്പര്യമില്ലെന്നും ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'സി.എ.എയെ കുറിച്ച് ഒന്നിലധികം വാദങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എനിക്ക് പൂര്‍ണമായ അറിവില്ലാത്ത ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗമാകാന്‍ ഞാന്‍ താത്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത രീതിയില്‍ സംസാരിക്കാനില്ല.' കോലി വ്യക്തമാക്കുന്നു. അസമില്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്നും ഗുവാഹത്തി സുരക്ഷിതമാണെന്നും കോലി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നേരത്തെ ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക ട്വന്റി-20 കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് നടക്കുകയെന്ന് അസം ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അസമിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നത്. മത്സരം നടക്കുന്ന ബര്‍സാപര സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ പോസ്റ്ററും ബാനറും അനുവദിക്കില്ലെന്ന്‌ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

