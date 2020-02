വെല്ലിങ്ടണ്‍: ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരം മാത്രമാണ് തോറ്റതെന്നും അതിനെ വലിയ സംഭവമാക്കി മാറ്റുന്നവരോട് പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി. ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിലെ തോല്‍വിക്ക് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഇതുവരെ കളിച്ച ഏഴു മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തോല്‍വിയാണ് ഇതെന്നും കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

'ഇന്ത്യ മികച്ച രീതിയില്‍ കളിച്ചില്ലെന്ന ബോധ്യമുണ്ട്. തോല്‍വി അംഗീകരിക്കുന്നു. കഠിനധ്വാനം ചെയ്ത് തിരിച്ചുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ചില വ്യക്തികള്‍ ഈ തോല്‍വിയെ ലോകാവസാനമായാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ സത്യമതല്ല. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം മാത്രമാണ്.' കോലി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

'നാട്ടിലാണെങ്കിലും വിദേശത്താണെങ്കിലും ജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തേ മതിയാകൂ. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ എല്ലാ ടീമുകളും ശക്തരായതിനാല്‍ വിജയത്തിന് എളുപ്പവഴികളൊന്നുമില്ല. ഈ സത്യം അംഗീകരിച്ചേ മതിയാകൂ. അതു തന്നെയാണ് ഒരു ടീമെന്ന നിലയില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതും. പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ വാക്കുകള്‍ക്ക് ചെവി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കില്‍ നമ്മള്‍ റാങ്കിങ്ങില്‍ ഏഴിലേക്കോ എട്ടിലേക്കോ വീഴുമായിരുന്നു. പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങള്‍ അവഗണിക്കുകയാണ് പതിവ്' കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

'തോല്‍വി അംഗീകരിക്കുന്നതില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു നാണക്കേടുമില്ല. ഞങ്ങള്‍ നന്നായി കളിച്ചില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു മോശം ടീമായി എന്നതല്ല ഈ തോല്‍വിയുടെ അര്‍ഥം. ഞങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയെ മാറ്റണമെന്നാണ് ആളുകളുടെ ആഗ്രഹം. എന്നാല്‍ അതു നടക്കില്ല.' കോലി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

