സ്റ്റമ്പിന് പിന്നില്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ പന്തുകള്‍ പിടിക്കുന്നത് കണ്ണിനൊരു വിരുന്ന് തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും ഡൈവ് ചെയ്തും വായുവില്‍ പറന്നുമൊക്കെയായിരിക്കും ഈ ക്യാച്ചുകള്‍. എന്നാല്‍ വിദര്‍ഭയുടെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന് പന്ത് പിടിക്കാന്‍ മാത്രമല്ല, കള്ളനെ പിടിക്കാനുമറിയാം. തമാശയാണെന്ന് കരുതണ്ട, യഥാര്‍ഥത്തില്‍ സംഭവിച്ചതാണ്. വിദര്‍ഭയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായ ഇരുപത്തിനാലുകാരി സലോനി അലോട്ടാണ് കള്ളനെ കൈയോടെ പിടിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ഞായാറാഴ്ച്ച അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പം നാഗ്പുരിലെ ബന്ധുവീട് സന്ദര്‍ശിച്ച് വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ സലോനി കാര്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം. രാത്രി 1.30-നാണ് ഇവര്‍ വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയത്‌. സലോനിയുടെ അച്ഛനേയും അമ്മയേയും കണ്ട് കള്ളന്‍ വീടിന്റെ മതിലുചാടി പുറത്തു കടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. കള്ളന്‍ നേരെ ചാടിയത് സലോനിയുടെ മുന്നിലേക്കാണ്. ആദ്യമൊന്ന് പകച്ചുപോയ സലോനി കള്ളനെ കടന്നുപിടിച്ചു. പോലീസെത്തുന്നതു വരെ പത്ത് മിനിറ്റോളം സലോനി ഈ പിടുത്തംവിട്ടില്ല. ഒടുവില്‍ പോലീസെത്തി കള്ളനെ സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

ഇതോടെ ഒരു രാത്രിക്കുള്ളില്‍ സലോനി താരമായി മാറി. ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ ക്യാപ്റ്റനായ മിതാലി രാജ് വരെയുള്ളവര്‍ സലോനിയെ അഭിനന്ദിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പോലിസ് ഡിപാര്‍ട്‌മെന്റും താരത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു രംഗത്തെത്തി. 2018-19 സീസണില്‍ 26 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 37 പേരെ സലോനി പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുകയാണ് സലോനി. കെമിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറായ സലോനി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷമായി ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ അഞ്ജു ജെയ്‌നിന്റെ കീഴിലാണ് പരിശീലനം നേടുന്നത്.

24-year-old Saloni Allot, a Vidarbha cricketer fought with a burglar barehanded outside her residence.



The burglar was later handed over to the police. In the process, Saloni's hands got bruised.

Senior Police Inspector congratulated Saloni for her bravery. 🙌🙌 pic.twitter.com/nDJJ6slRdN