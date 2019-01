ജമൈക്ക: ജമൈക്കന്‍ സ്പ്രിന്റര്‍ ഉസൈന്‍ ബോള്‍ട്ട് തന്റെ ഫുട്ബോള്‍ കരിയര്‍ അവസാനിപ്പിച്ചു. അത്ലറ്റിക്സില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം പ്രഫഷണല്‍ ഫുട്‌ബോളില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ബോള്‍ട്ട്.

ഫുട്‌ബോളില്‍ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണെന്നും ഇനി പ്രഫഷണല്‍ താരമാകാനില്ലെന്നും വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ബോള്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കി. ഏതാനും ക്ലബ്ബുകളില്‍ ട്രയല്‍സില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ക്ലബ്ബായ മറൈനേഴ്സിലൂടെ പ്രൊഫഷണല്‍ രംഗത്ത് അരങ്ങേറി. ഒരു സന്നാഹ മത്സരത്തില്‍ ഇരട്ട ഗോളുകളോടെ വരവറിയിക്കാനും താരത്തിനായി. പിന്നീട് ക്ലബുമായി വഴി പിരിയുകയായിരുന്നു.

ഫുട്‌ബോള്‍ രംഗത്തെ ചെറിയ കാലയളവ് നന്നായി അസ്വദിച്ചെന്നും മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ബോള്‍ട്ട് പറഞ്ഞു.

