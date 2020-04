കറാച്ചി: അഴിമതിക്കേസില്‍ പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ വിലക്ക് നേരിടുന്ന ഉമര്‍ അക്മല്‍ നടപടിക്കെതിരേ അപ്പീല്‍ നല്‍കില്ല.

പാകിസ്താന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗിനു മുമ്പ് വാതുവെപ്പുകാര്‍ സമീപിച്ചത് പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിനെ അറിയിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് താരത്തെ ബോര്‍ഡ് വിലക്കിയിരുന്നു. പി.സി.ബിയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ ഏജന്‍സിയാണ് ഉമറിന് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

വിഷയം അച്ചടക്ക സമിതിക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് പി.സി.ബി. വിഷയത്തില്‍ അഴിമതി വിരുദ്ധ ട്രൈബ്യൂണല്‍ വാദം കേള്‍ക്കണമെന്ന ആവശ്യം അക്മല്‍ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ വിഷയം മുന്‍ ലാഹോര്‍ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് റിട്ട. ഫസല്‍ മിറാന്‍ ചോഹാന്‍ അധ്യക്ഷനായുള്ള അച്ചടക്ക സമിതിക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പി.സി.ബി പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ അഴിമതി വിരുദ്ധ കോഡിലെ 4.7.1 നിയമം ലംഘിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് താരത്തിനെതിരേ നടപടിയെടുത്തത്. ഇതോടെ പാക് താരത്തിന് ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രവര്‍ത്തനത്തിലും പങ്കെടുക്കാന്‍ പറ്റില്ല.

