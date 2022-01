ടാറൗബ (ട്രിനിഡാഡ്): അണ്ടര്‍ 19 ലോകകപ്പിനും ഭീഷണിയായി കോവിഡ്. ലോകകപ്പിനെത്തിയ ഇന്ത്യന്‍ സംഘത്തിലെ ക്യാപ്റ്റന്‍ യാഷ് ദുള്‍ അടക്കം ആറു പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പ് ബിയില്‍ അയര്‍ലന്‍ഡിനെതിരായ രണ്ടാം മത്സരം ഇവര്‍ക്ക് നഷ്ടമായി.

യാഷ് ദുള്‍, വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ എസ്.കെ റഷീദ്, സിദ്ധാര്‍ഥ് യാദവ്, ആരാധ്യ യാദവ് എന്നിവരടക്കമുള്ള താരങ്ങള്‍ക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇവര്‍ ഐസൊലേഷനിലാണ്.

