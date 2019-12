ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാരിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ ഡല്‍ഹി ആന്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട്‌സ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ (ഡി.ഡി.സി.എ) തിരിച്ചയച്ചു. സി.കെ നായുഡു ട്രോഫിയില്‍ കളിക്കാനെത്തിയ ഡല്‍ഹി അണ്ടര്‍-23 താരങ്ങളായ കുല്‍ദീപ് യാദവും ലക്ഷയ് തരേജയുമാണ് ഹോട്ടല്‍ ജീവനക്കാരിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയത്. ബംഗാളിനെതിരായ മത്സരത്തിനായി കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ ടീമിനൊപ്പം എത്തിയതായിരുന്നു ഇരുവരും.

ഡല്‍ഹിക്കായി ഒരു ലിസ്റ്റ് എ മത്സരം കളിച്ച തരേജ ആ മത്സരത്തില്‍ അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയും നേടി. അതേസമയം പേസ് ബൗളറായ കുല്‍ദീപ് ഡല്‍ഹിയുടെ അടുത്ത രഞ്ജി മത്സരത്തില്‍ കളിക്കാനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. പഞ്ചാബിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ഇഷാന്ത് ശര്‍മ്മക്ക് പകരമാണ് കുല്‍ദീപ് ടീമില്‍ ഇടം നേടിയത്.

'ഇതുവരെ പോലീസ് കേസ് ഒന്നും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാര്യങ്ങള്‍ സംസാരിക്കാനായി ഡി.ഡി.സി.എ ഡയറക്ടര്‍ സഞ്ജയ് ഭരദ്വാജ് കൊല്‍ക്കത്തയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച്ച തുടങ്ങിയ മത്സരത്തില്‍ ഇരുവരേയും കളിപ്പിക്കുന്നില്ല. രണ്ടു പേരെയും ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് ചെയ്തത്. ഹോട്ടല്‍ ജീവനക്കാരി താമസിക്കുന്ന മുറിയുടെ അടുത്തെത്തി വാതിലില്‍ മുട്ടുകയായിരുന്നു. ഇത് സിസിടിവി ദൃശ്യത്തില്‍ കാണാം.' ഡി.ഡി.സി.എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

