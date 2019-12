തിരുവനന്തപുരം: ഗുരുതരരോഗത്തില്‍നിന്നു മോചിതയായ കായികതാരം അതുല്യ പി.സജി കായികമന്ത്രി ഇ.പി.ജയരാജനെ കാണാന്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഓഫീസിലെത്തി. ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങുന്ന അസുഖമായിരുന്നു താരത്തിന്.

400 മീറ്റര്‍ ഹര്‍ഡില്‍സില്‍ സംസ്ഥാന മീറ്റിലെ സ്വര്‍ണമെഡല്‍ ജേതാവും ദേശീയ മീറ്റിലെ വെള്ളി മെഡല്‍ ജേതാവുമാണ് അതുല്യ. എതിരാളികളെ ഏറെ പിന്നിലാക്കി ട്രാക്കില്‍ കുതിച്ച അതുല്യയെ അസുഖം കീഴ്‌പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

തലച്ചോറില്‍ അണുബാധയുണ്ടായതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ആദ്യം ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ചികിത്സയെത്തുടര്‍ന്ന് ട്രാക്കില്‍ തിരിച്ചെത്തി. എന്നാല്‍, അസുഖം വിട്ടുമാറാതെ അതുല്യയുടെ ട്രാക്കിലെ കുതിപ്പിനു തടയിട്ടു.

ആദ്യ ചികിത്സയെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തികബാധ്യതകളില്‍നിന്നു കരകയറുന്ന കുടുംബത്തിനു വീണ്ടുമെത്തിയ രോഗത്തിനു മുന്നില്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനായില്ല. സാധാരണ കര്‍ഷക കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്ന താരത്തിന്റെ വിവരമറിഞ്ഞ കായികമന്ത്രി അടിയന്തരമായി വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടുകയായിരുന്നു.

ചികിത്സാസഹായമായി മൂന്നുലക്ഷം രൂപ കായിക വികസന നിധിയില്‍നിന്നും നല്‍കി. തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ മന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി താരത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ആശുപത്രി അധികൃതരുമായി സംസാരിച്ച് നല്ല ചികിത്സയും ഉറപ്പാക്കി. നിരവധി സുമനസുകളും അതുല്യയെ സഹായിക്കാനെത്തി.

എട്ടുമാസത്തെ ചികിത്സയ്‌ക്കൊടുവില്‍ അസുഖം ഭേദമായി സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവരികയാണ് അതുല്യ. വൈകാതെ പരിശീലനം തുടങ്ങാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ട്രാക്കിലെന്നപോലെ പഠനത്തിലും മികവുകാട്ടുന്ന അതുല്യ 83 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെയാണ് പ്ലസ്ടു പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ഇപ്പോള്‍ പാലാ അല്‍ഫോന്‍സാ കോളേജില്‍ ബിരുദത്തിനു പഠിക്കുന്നു. കോട്ടയം എരുമേലി സ്വദേശിനിയാണ്.

