കൊളംബോ: ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച് ലസിത് മലിംഗയുടേയും തിസാര പെരേരയുടേയും ഭാര്യമാര്‍ തമ്മിലുള്ള ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് സംഘര്‍ഷം. തുടര്‍ച്ചയായി തോല്‍വികള്‍ നേരിട്ട് കളത്തിലെ തിരിച്ചടികള്‍ക്ക് പുറമെ കളത്തിന് പുറത്തെ ഈ പോര്‍വിളി ലങ്കയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ തലവേദനയാകുകയാണ്. ടീമിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകരുന്ന തലത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങള്‍ പോകുന്നത്.

ഇതോടെ പ്രശ്‌നത്തില്‍ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തിസാര പെരേര ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിനെ സമീപിച്ചു. ഈ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാരണം രാജ്യത്തിനും ആരാധകര്‍ക്കും മുന്നില്‍ തങ്ങള്‍ വെറും പരിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറുന്നുവെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന് അയച്ച കത്തില്‍ പെരേര പറയുന്നു.

ശ്രീലങ്കയുടെ ഏകദിന ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായ ലസിത് മലിംഗയും മുന്‍ ക്യാപ്റ്റനായ തിസാര പെരേരയും തമ്മിലുള്ള ഈഗോയാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. തുടര്‍ന്ന് മലിംഗയുടെ ഭാര്യയായ ടാനിയയും പെരേരയുടെ ഭാര്യയായ ഷെരാമിയും ഈ ഈഗോ പ്രശ്‌നം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. തിസാര പെരേര ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവെന്ന ആരോപണവുമായി ആദ്യം ടാനിയ മലിംഗയാണ് രംഗത്തുവന്നത്. ടീമില്‍ സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്താനും ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിക്കാനും ലങ്കന്‍ ടീമിലെ ഒരംഗം ശ്രീലങ്കന്‍ കായികമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തിയെന്നായിരുന്നു ടാനിയയുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്.

ഈ പോസ്റ്റില്‍ ടാനിയ ആരുടേയും പേര് പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഇതിനൊപ്പം ഒരു പാണ്ടയുടെ ചിത്രവും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ഈ പോസ്റ്റ് പെരേരയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണെന്ന് സംസാരം തുടങ്ങിയത്. ഓസ്‌ട്രേലിലയയില്‍ തിസാര പെരേര അറിയപ്പെടുന്നത് പാണ്ട എന്ന പേരിലാണ്. ബിഗ് ബാഷ് ലീഗില്‍ ബ്രിസ്‌ബേന്റെ താരമായിരുന്ന പെരേരയ്ക്ക് ഓസീസ് താരം ജോര്‍ജ് ബെയ്ലി നല്‍കിയ പേരാണ് പാണ്ട.

ഇതോടെ ഷെരാമി പെരേരയുടെ ക്ഷമ നശിച്ചു. ഇതിന് മറുപടി പോസ്റ്റുമായി ഷെരാമി രംഗത്തെത്തി. ടാനിയയുടെ ആരോപണങ്ങള്‍ തള്ളിയ ഷെരാമി 'സിംഹത്തിന്റെ വസ്ത്രമണിഞ്ഞെന്നു കരുതി ചെന്നായ സിംഹമാകില്ലെ'ന്ന് പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന് തോന്നിയതോടെ പെരേര ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ ഇടപെടല്‍ തേടി കത്തയക്കുകയായിരുന്നു.

