ലാഹോര്‍: തനിക്കെതിരേ ഉയര്‍ന്ന ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ ബാബര്‍ അസം.

ഒരു കായികതാരമെന്ന നിലയ്ക്ക് ജീവിതത്തില്‍ നിരവധി പ്രതിബന്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് പതിവാണെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും തന്നെ തന്റെ കളിയെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അസം പറഞ്ഞു. വരാനിരിക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സിംബാബ്‌വെ പര്യടനങ്ങളില്‍ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ പുറത്തെടുക്കാനാകുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും താരം പ്രതികരിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു വിര്‍ച്വല്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അസം.

''ഇത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്‌നമാണ്, അത് കോടതിയിലാണ്, എന്റെ അഭിഭാഷകനാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങള്‍ ജീവിതത്തില്‍ എല്ലാത്തരം പ്രതിബന്ധങ്ങളും നേരിടുന്നവരാണ്. എനിക്കത് പരിചിതവുമാണ്. ഈ പ്രശ്‌നം എന്റെ ഫോമിനെയോ കളിയേയോ ഒട്ടും ബാധിച്ചിട്ടില്ല'', അസം വ്യക്തമാക്കി.

നേരത്തെ യുവതിയുടെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിന്‍മേല്‍ പാകിസ്താന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ബാബര്‍ അസമിനെതിരേ കേസെടുക്കാന്‍ ഫെഡറല്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ഏജന്‍സിയോട് (എഫ്.ഐ.എ) ലാഹോര്‍ കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു.

ഭീഷണിപ്പെടുത്തല്‍, പീഡനം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തി കേസെടുക്കാനാണ് നിര്‍ദേശം. ലാഹോര്‍ സ്വദേശിനിയായ ഹമിസ മുഖ്താറാണ് താരത്തിനെതിരേ ലൈംഗിക പീഡനമാരോപിച്ച് കേസ് സമര്‍പ്പിച്ചത്. 2020 നവംബറിലാണ് ഹമിസ ആദ്യമായി പൊലീസിന് മുന്‍പാകെ പരാതി സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇവര്‍ എഫ്.ഐ.എക്കും പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു.

താരം ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നും കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനം നല്‍കി പറ്റിച്ചുവെന്നും ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചെന്നും യുവതി പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില മെഡിക്കല്‍ രേഖകള്‍ ഹമിസ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു.

