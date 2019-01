മുംബൈ: രമാകാന്ത് അച്‌രേക്കറുടെ സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങില്‍ വികാരാധീനനായി സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍. ക്രിക്കറ്റിന്റെ ബാലപാഠം പകര്‍ന്നു നല്‍കിയ ഗുരുവിനെ ചിതയിലേക്കെടുക്കുമ്പോള്‍ സച്ചിന്റെ കണ്ണുകള്‍ നിറഞ്ഞു. ആളിക്കത്തുന്ന തീയ്ക്ക് മുന്നില്‍ സങ്കടം നിഴലിച്ച മുഖവുമായി സച്ചിന്‍ നിന്നു.

മുംബൈയിലെ ശിവാജി പാര്‍ക്കിനടുത്തുള്ള ശ്മശാനത്തിലാണ് അച്‌രേക്കറിന്റെ ഭൗതികദേഹം ദഹിപ്പിച്ചത്. അച്​രേക്കറുടെ ഭൗതികദേഹം ചുമക്കാൻ സച്ചിനുമുണ്ടായിരുന്നു. പൊതുദര്‍ശനത്തിനു വെച്ച മൈതാനത്ത് നിന്ന് ശ്മശാനത്തിലേക്കുള്ള അച്‌രേക്കറുടെ അന്ത്യയാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്‍മാര്‍ ആദരമര്‍പ്പിച്ചു. 'അമര്‍ രഹേ' എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞ് ബാറ്റുയര്‍ത്തിയായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ ആദരം.

സച്ചിനോടൊപ്പം വിനോദ് കാംബ്ലി, ബല്‍വീന്ദര്‍ സിങ്ങ് സന്ധു, ചന്ദ്രകാന്ത് പണ്ഡിറ്റ് തുടങ്ങിയ ശിഷ്യന്‍മാരും അന്ത്യോപചാരം അര്‍പ്പിക്കാനെത്തിയിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര നവനിര്‍മാണ്‍ സേന തലവന്‍ രാജ് താക്കറെ, എം.എല്‍.എയും ബി.ജെ.പി നേതാവുമായ ആഷിശ് ഷെഹ്‌ലാര്‍, മേയര്‍ വിശ്വനാഥ് മാഹാദേശ്വര്‍ എന്നിവരും അച്‌രേക്കര്‍ക്ക് ആദരമര്‍പ്പിച്ചു.

മുംബൈ ശിവാജി പാര്‍ക്കിലെ വീട്ടില്‍ ബുധനാഴ്ച്ചയായിരുന്നു എൺപത്തിയാറുകാരനായ അച്‌രേക്കറുടെ അന്ത്യം. 1990-ല്‍ കായികപരിശീലകര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ദ്രോണാചര്യ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2010ല്‍ പത്മശ്രീ നല്‍കി രാജ്യം രമാകാന്ത് അച്‌രേക്കറെ ആദരിച്ചു.

Mumbai: Sachin Tendulkar & Raj Thackeray arrive at the residence of cricket coach Ramakant Achrekar who passed away yesterday, to attend the last rites. pic.twitter.com/ieYZ2KdOxJ

An emotional Sachin Tendulkar bids adieu to his guru Ramakant Achrekar

Thank You Sir For Giving Sachin. You will always be remembered whenever sachin name will be taken. भावपुर्ण श्रद्धांजली !! ॐ शान्ति #RamakantAchrekar pic.twitter.com/eUQpDiCO5D