ലണ്ടന്‍: നെറ്റ് ബൗളര്‍മാരെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാനൊരുങ്ങി ബിസിസിഐ. ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടര്‍ച്ചയായ മത്സരങ്ങളുള്ളതിനാല്‍ നെറ്റ്‌സില്‍ പന്തെറിയാന്‍ ബൗളര്‍മാരെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാലണ് ബി.സി.സി.ഐ ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. രണ്ടു പേരെയാകും നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുക.

ഖലീല്‍ അഹമ്മദ്, ദീപക് ചാഹര്‍, ആവേശ് ഖാന്‍, നവദീപ് സെയ്നി എന്നിവരെയായിരുന്നു ഇതിനായി ബി.സി.സി.ഐ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്. ആഭ്യന്തര പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല്‍ ഇവരില്‍ മൂന്നു പേര്‍ മാത്രമേ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനൊപ്പം ലണ്ടനിലേക്ക് പോയിരുന്നുള്ളൂ. പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് നവദീപ് സെയ്നി വിട്ടുനില്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ നാല് മത്സരങ്ങള്‍ 12 ദിവസങ്ങള്‍ക്കിടയിലാണ്. ബുധനാഴ്ച്ച സൗതാംപ്ടണില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരേയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം. തുടര്‍ന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിനായി ലണ്ടനിലേക്ക് പോകും. മാഞ്ചസ്റ്റിലാണ് ഏറ്റവും ആവേശകമായ മത്സരം, അവിടെ ഇന്ത്യ പാകിസ്താനെ നേരിടും. നോട്ടിങ്ഹാമില്‍ ന്യൂസീലാന്‍ഡാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികള്‍.

ഇത്രയും മത്സരങ്ങള്‍ക്കായി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതിനാല്‍ ഇന്ത്യക്ക് പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടത്ര സമയം ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നെറ്റ്‌സില്‍ പന്ത് എറിയാന്‍ അധിക ബൗളര്‍മാരേയും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുക എന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ദുഷ്‌കരമാണ്. ഇതോടെ ബി.സി.സി.ഐ ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്.

