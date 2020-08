ചെന്നൈ: കോവിഡ്-19 രോഗവ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ലോക്ഡൗണ്‍ കാരണം വരുമാനം നിലച്ച നീന്തല്‍ പരിശീലകര്‍ക്കും ലൈഫ് ഗാര്‍ഡുമാര്‍ക്കും സഹായവുമായി നീന്തല്‍താരങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ.

കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും വിദേശങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന നീന്തല്‍ താരങ്ങളുടെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയാണ് നീന്തല്‍ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന 51 പേര്‍ക്ക് 4000 രൂപ വീതം ഓണ സമ്മാനമായി നല്‍കിയത്. ചിങ്ങം ഒന്നിന് മുമ്പ് എല്ലാവരുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം കൈമാറുകയായിരുന്നു. വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങള്‍ സംഭാവന ചെയ്ത പണമാണിത്.

ഒളിമ്പ്യന്‍ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ സേവ്യറാണ് ഇത്തരമൊരു ആശയം വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. അര്‍ജുന അവാര്‍ഡ് ജേതാക്കള്‍, ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് താരങ്ങള്‍, ദേശീയ ടീം പരിശീലകര്‍, ദേശീയ അന്തര്‍ദേശീയ താരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ചേര്‍ന്ന് ധനസമാഹരണം നടത്തുകയായിരുന്നു. സെബാസ്റ്റ്യനോടൊപ്പം മുന്‍ ദേശീയ ടീം പരിശീലകന്‍ കെ. കെ. മുകുന്ദന്‍, അന്തര്‍ദേശീയതാരം ആന്റണി എസ്. മണമേല്‍, ദേശീയ നീന്തല്‍ താരങ്ങളായിരുന്ന ഒ.കെ. ജോണ്‍സണ്‍, സോജന്‍ ജോസഫ്, എം. കെ. ജയപ്രസാദ്, അര്‍ച്ചന ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍, രജിത ആര്‍, ഐ. നായര്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ കമ്മിറ്റിയും രൂപവത്കരിച്ചു.

കൂട്ടായ്മയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട 125-ല്‍ ഏറെ താരങ്ങള്‍ പണം സംഭാവന നല്‍കി. രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചതോടെ അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിച്ച് സഹായത്തിന് അര്‍ഹരായവരെ കണ്ടെത്തി. കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച അപേക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 51 പേര്‍ക്ക് സഹായം നല്‍കുകയായിരുന്നു. ദ്രോണാചാര്യ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് പ്രദീപ് കുമാര്‍, ഒളിമ്പ്യന്‍ സജന്‍ പ്രകാശ് എന്നിവരെല്ലാം ഈ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളാണ്.

Content Highlights: swimmers to help those in distress due to lockdown