മുംബൈ: എം.എസ് ധോനിയുടെ ഭാവി എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്‍. എം.എസ് ധോനി വിരമിക്കുമോ അതോ ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പ് കളിക്കുമോ? അതിനുള്ള ഉത്തരം ആര്‍ക്കുമറിയില്ല. ധോനിയുടെ വിരമിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പ്രതികരണങ്ങള്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ താരങ്ങളും മുന്‍താരങ്ങളും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്നു. ധോനിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തും ഐ.പി.എല്ലില്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിലെ സഹതാരവുമായ സുരേഷ് റെയ്‌നയും തന്റെ പ്രതികരണമറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ധോനിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകള്‍ റെയ്‌ന പങ്കുവെച്ചു.

ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് ധോനിയെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് കോലിയാണെന്നും റെയ്‌ന വ്യക്തമാക്കി. 'ഐ.പി.എല്ലിന് മുന്നോടിയായി പരിശീലനത്തിനായി മാര്‍ച്ച് ആദ്യവാരം ധോനി ചെന്നൈയില്‍ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതല്‍ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വിരമിക്കണമെങ്കില്‍ വലിയ ബഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വിരമിക്കാന്‍ ധോനിക്ക് കഴിയും. പക്ഷേ ധോനി തുടര്‍ന്ന് കളിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. ധോനി ഇപ്പോഴും കളിക്കാന്‍ ഫിറ്റാണ്. കഠിനപരിശ്രവും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് ധോനിയെ ഇപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് കോലിയാണ്.' റെയ്‌ന വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും റെയ്‌ന പങ്കുവെച്ചു. ഏറെ നാളായി റെയ്‌നയും ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് പുറത്താണ്. ഐ.പി.എല്ലില്‍ മികവ് കാട്ടി അതുവഴി ടീമിലെത്താനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് റെയ്‌ന പറയുന്നു.

കാല്‍മുട്ടിലെ പരിക്ക് ഭേദമായി ഐ.പി.എല്ലില്‍ മികവ് കാട്ടാനായാല്‍ രണ്ടുമൂന്ന് വര്‍ഷം കൂടി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനാകും. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ട് ലോകകപ്പുകളാണ് വരുന്നത്. ട്വന്റി-20 ക്രിക്കറ്റില്‍ എനിക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.' റെയ്ന കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. കാല്‍മുട്ടിലെ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനായ റെയ്ന 2018-ന് ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിച്ചിട്ടില്ല.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിയില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിനോട് തോറ്റ് ഇന്ത്യ പുറത്തായ ശേഷം ധോനി അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച ബിസിസിഐ വാര്‍ഷിക കരാറില്‍ നിന്ന് ധോനി പുറത്തായിരുന്നു.

