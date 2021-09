ടോക്യോ: ടോക്യോ പാരാലിമ്പിക്‌സില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു വെള്ളിമെഡല്‍ കൂടി. പുരുഷന്മാരുടെ ബാഡ്മിന്റണ്‍ എസ്.എല്‍ 4 വിഭാഗത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സുഹാസ് യതിരാജ് വെള്ളി മെഡല്‍ നേടി.

ഫൈനലില്‍ ഫ്രാന്‍സിന്റെ ലൂക്കാസ് മസൂറിനോട് തോല്‍വി വഴങ്ങിയാണ്‌ താരം വെള്ളി മെഡല്‍ നേടിയത്. മൂന്ന് സെറ്റ് നീണ്ട വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് യതിരാജ് കീഴടങ്ങിയത്. സ്‌കോര്‍: 15-21, 21-17, 21-15.

ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ താരമായ മസൂറിനെതിരേ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാന്‍ യതിരാജിന് സാധിച്ചു. ആദ്യ ഗെയിം 21-15 എന്ന സ്‌കോറിന് താരം സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ആ മികവ് പിന്നീടുള്ള സെറ്റുകളില്‍ തുടരാന്‍ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

