ബെംഗളൂരു: കാളയോട്ട മത്സരത്തില്‍ ഉസൈന്‍ ബോള്‍ട്ടിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വേഗത്തില്‍ 100 മീറ്റര്‍ ഓടിയെത്തിയ ശ്രീനിവാസ ഗൗഡ താരപരിവേഷത്തിന്റെ അമ്പരപ്പിലാണ്. ഒരു ദിവസംകൊണ്ട് രാജ്യം മുഴുവന്‍ തന്നെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ശ്രീനിവാസ സ്വപ്‌നംപോലും കണ്ടിരുന്നില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി ശ്രീനിവാസ ഗൗഡ രംഗത്തെത്തി.

ആളുകള്‍ തന്നെ ബോള്‍ട്ടുമായാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും എന്നാല്‍ ബോള്‍ട്ട് ലോകചാമ്പ്യനാണെന്നും താന്‍ ചെളിയില്‍ ഓടുന്നവനാണെന്നും ശ്രീനിവാസ പറയുന്നു. ബോള്‍ട്ടിന് ചെളിയിലെന്നപോലെ തനിക്ക് ട്രാക്കില്‍ ഓടുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്നും ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എ.എന്‍.ഐയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു ശ്രീനിവാസയുടെ പ്രതികരണം.

Read More: 'ബോള്‍ട്ടിനെ വെട്ടിച്ച കാളയോട്ടക്കരാനെ' തേടി സര്‍ക്കാര്‍; സായ് ട്രയല്‍സില്‍ പങ്കെടുക്കും

Read More: ചെളിയില്‍ കാളകളോടൊപ്പം 100 മീറ്റര്‍ ഓടിയത് 9.55 സെക്കന്റില്‍; ബോള്‍ട്ടിനെ വെല്ലുമോ ഈ ഓട്ടം?

ദക്ഷിണ കന്നഡയിലെ ഉഡുപ്പിയില്‍ നടന്ന കാളപ്പൂട്ട് മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു മൂഡബദ്രിയില്‍ നിന്നുള്ള ശ്രീനിവാസ ഗൗഡയുടെ റെക്കോഡ് പ്രകടനം. കാളകളുമായി 142.5 മീറ്റര്‍ ഓടാന്‍ ശ്രീനിവാസ ഗൗഡ എടുത്ത സമയം 13.62 സെക്കന്റാണ്. അതില്‍ 100 മീറ്റര്‍ പിന്നിട്ടത് വെറും 9.55 സെക്കന്റിലാണെന്നും സംഘാടകര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ശ്രീനിവാസ ട്വിറ്ററില്‍ താരമാകുകയായിരുന്നു.

Karnataka: Srinivasa Gowda from Mudbidri, Mangaluru ran 142.5 meters in 13.62 seconds at a buffalo race (Kambala) in a paddy field on Feb1 in Kadri. He says, "People are comparing me to Usain Bolt. He is a world champion, I am only running in a slushy paddy field". pic.twitter.com/tjq03M5m0C