കൊച്ചി: 2021-22 സീസണിലേക്കുള്ള കേരള രഞ്ജി ട്രോഫി സാധ്യത ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ നന്ദിയറിയിച്ച് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം എസ്. ശ്രീശാന്ത്.

ഒമ്പത് വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം കേരള രഞ്ജി ട്രോഫി ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്തിയത് സന്തോഷം നല്‍കുന്നുവെന്ന് ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു. ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

''നിങ്ങള്‍ നല്‍കിയ സ്‌നേഹത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി. വെള്ള വസ്ത്രത്തില്‍ തിരിച്ചെത്തുന്നതില്‍ സന്തോഷം. അണ്ടര്‍ 19 സമയത്ത് ആദ്യമായി റെഡ് ബോള്‍ കൈയില്‍ കിട്ടിയ കുട്ടിയുടെ എക്‌സൈറ്റ്‌മെന്‍ഡില്‍ ആണ് ഞാന്‍.'' - ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.

സച്ചിന്‍ ബേബിയാണ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍. വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി വിഷ്ണു വിനോദിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

