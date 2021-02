ഗുവാഹാട്ടി: ഇന്ത്യയുടെ അതിവേഗ ഓട്ടക്കാരി ഹിമാ ദാസിനെ അസം പോലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടായി നിയമിച്ചു.

ഗുവാഹാട്ടിയില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ അസം മുഖ്യമന്ത്രി സര്‍ബാനന്ദ സോനോവാല്‍ ആണ് നിയമന കത്ത് ഹിമാ ദാസിന് കൈമാറിയത്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഡി.ജി.പി അടക്കമുള്ള ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങ്.

