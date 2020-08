കൊൽക്കത്ത: സ്കൂൾ നിർമിക്കാൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ നൽകിയ സ്ഥലം തിരികെ നൽകി മുൻ ഇന്ത്യൻ ടീം ക്യാപ്റ്റനും ബി.സി.സി.ഐ അധ്യക്ഷനുമായ സൗരവ് ഗാംഗുലി. കൊൽക്കത്ത നഗരത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ന്യൂ ടൗണിൽ നൽകിയ രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് ഗാംഗുലി തിരികെ നൽകിയതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഐ.സി.എസ്.ഇ ബോർഡ് ഹൈസ്കൂൾ നിർമിക്കാനാണ് ബംഗാൾ സർക്കാർ ഗാംഗുലിക്ക് സ്ഥലം അനുവദിച്ചത്.

സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽവച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ച്ചയിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ രേഖകൾ ഗാംഗുലി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തിരികെ കൊടുത്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപ്രശ്നങ്ങളാണ് ഗാംഗുലിയുടെ നീക്കത്തിന് പിന്നിലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം ഗാംഗുലി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തി മമതയെ കണ്ടത് വാർത്തയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് സൗഹൃദസന്ദർശനം മാത്രമാണെന്നായിരുന്നു അന്ന് നൽകിയ വിശദീകരണം. അതേസമയം ഗാംഗുലിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ സ്ഥലം ഗാംഗുലി തിരികെ നൽകിയത് അദ്ദേഹം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായി കൂടുതൽ അകലുന്നതിന്റെ സൂചനയായും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് തൃണമൂലിന്റെ ആധിപത്യം തകർക്കാൻ ബി.ജെ.പി കേന്ദ്രനേതൃത്വം ഗാംഗുലിയെ രംഗത്തിറക്കിയേക്കുമെന്ന സൂചനകളും ശക്തമാണ്. 2021-ലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

ഇടതുപക്ഷം ബംഗാൾ ഭരിക്കുന്ന സമയത്തും അനുവദിച്ച സ്ഥലം ഗാംഗുലി തിരികെ നൽകിയിരുന്നു. ഇതേ ആവശ്യത്തിനായി സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപമാണ് ഗാംഗുലിക്ക് സ്ഥലം അനുവദിച്ചത്. അന്നും നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് സ്ഥലം തിരികെ നൽകി.

