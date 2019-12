കൊല്‍ക്കത്ത: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ വിമര്‍ശിച്ചുള്ള മകള്‍ സനയുടെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റില്‍ പ്രതികരണവുമായി ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ ക്യാപ്റ്റനും ബി.സി.സി.ഐ പ്രസിഡന്റുമായ സൗരവ് ഗാംഗുലി. ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് ഗാംഗുലിയുടെ പ്രതികരണം.

ഈ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് മകളെ വലിച്ചിഴക്കരുത്. ആ പോസ്റ്റ് സത്യമല്ല. അവള്‍ക്ക് രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ല. ഗാംഗുലി ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരേയുള്ള സനയുടെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ് ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. നിരവധി പേര്‍ സനയെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. യുവതലമുറയുടെ ആര്‍ജ്ജവം എന്നാണ് ആളുകള്‍ സനയുടെ ഇന്‍സ്റ്റാ സ്റ്റോറിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

എഴുത്തുകാരന്‍ ഖുശ്വന്ത് സിങ്ങിന്റെ 'ഇന്ത്യയുടെ അവസാനം' എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഭാഗങ്ങള്‍ ഉദ്ധരിച്ചായിരുന്നു സനയുടെ പോസ്റ്റ്. ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം പൗരന്‍മാരെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുക എന്നും സന കുറിപ്പില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മള്‍ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അടുത്ത ലക്ഷ്യം നമ്മളാകാം. അത് ചിലപ്പോള്‍ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രങ്ങളാകാം, ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷണമാകാം, മദ്യമാകാം, വിദേശ വസ്ത്രങ്ങള്‍ കാണുന്നതു വരെയാകാമെന്നും സന പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

എന്നാല്‍ പോസ്റ്റ് ചര്‍ച്ചയായതിന് പിന്നാലെ സന ഇത് പിന്‍വലിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗാംഗുലിയുടെ പ്രതികരണം.

Please keep Sana out of all this issues .. this post is not true .. she is too young a girl to know about anything in politics