കൊല്‍ക്കത്ത: സാമൂഹിക അകലം അടക്കമുള്ള കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ കാറ്റില്‍ പറത്തി കൊല്‍ക്കത്ത ക്ലബ്ബ് മോഹന്‍ ബഗാന്‍ (ഇപ്പോഴത്തെ എ.ടി.കെ ബഗാന്‍) സംഘടിപ്പിച്ച ഐ ലീഗ് ട്രോഫി പരേഡ് വിവാദത്തില്‍.

കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ ഐ ലീഗ് കിരീടം നേടിയ മോഹന്‍ ബഗാന് ആറു മാസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ഞായറാഴ്ചയാണ് കിരീടം സമ്മാനിച്ചത്. കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ഒരു ഹോട്ടലില്‍ വെച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങ്. പശ്വിമ ബംഗാള്‍ കായിക മന്ത്രി അരൂപ് ബിശ്വാസ്, ഐ-ലീഗ് സി.ഇ.ഒ സുനന്ദോ ധര്‍, ബഗാന്‍ താരങ്ങള്‍ പരിശീലകര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് മോഹന്‍ ബഗാന്‍ അത്‌ലറ്റിക് ക്ലബ്ബ് വരെ ടീം അധികൃതര്‍ ട്രോഫി പരേഡ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. തുറന്ന ജീപ്പില്‍ ട്രോഫി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പരേഡ്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്വാത്തലത്തിലും കൊല്‍ക്കത്തന്‍ തെരുവുകളില്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരാണ് ട്രോഫി പരേഡിനായി റോഡിലിറങ്ങിയത്.

