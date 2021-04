ഇസ്ലാമാബാദ്: കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വ്യാപനത്തിനിടെ അടിയന്തരചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓക്‌സിജന്‍ ലഭിക്കാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് സഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് പാകിസ്താന്‍ സര്‍ക്കാരിനോടും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോടും അഭ്യര്‍ഥിച്ച് മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഷുഐബ് അക്തര്‍

ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് കേസുകള്‍ 25 ലക്ഷത്തിലധികമായതോടെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ആശുപത്രികള്‍ പലതും ഓക്‌സിജന്‍ ക്ഷാമത്താല്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന അഭ്യര്‍ഥനയുമായി അക്തര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലാണ് അക്തറിന്റെ അഭ്യര്‍ഥന.

India is really struggling with Covid-19. Global support needed. Health care system is crashing. Its a Pandemic, we are all in it together. Must become each other's support.

