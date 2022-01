മസ്‌കറ്റ്: ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോലിയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി മുന്‍ പാകിസ്താന്‍ പേസര്‍ ഷൊഹൈബ് അക്തര്‍ രംഗത്ത്. ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ വിരാട് കോലിയ്‌ക്കെതിരേ വലിയൊരു ലോബി തന്നെ രംഗത്തുണ്ടെന്ന് അക്തര്‍ തുറന്നടിച്ചു.

ഇന്ത്യ ടുഡെയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് അക്തര്‍ വിവാദപ്രസ്താവന നടത്തിയത്. ' വിരാട് കോലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ മോശം സമയമാണിത്. ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കിരീടം നേടാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കോലിയുടെ നായകസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തേ അറിയാമായിരുന്നു. അത് സംഭവിച്ചു. കോലിയ്‌ക്കെതിരേ വലിയൊരു സംഘമുണ്ട് ക്രിക്കറ്റില്‍. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നായകസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത്''- അക്തര്‍ പറഞ്ഞു.

കോലിയും ഗാംഗുലിയും തമ്മിലുള്ള വാക് തര്‍ക്കം ചൂടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അക്തറും രംഗത്തെത്തിയത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിലൊരാളായ കോലി ബാറ്റുകൊണ്ട് ഏവര്‍ക്കും മറുപടി നല്‍കുമെന്ന് അക്തര്‍ പറഞ്ഞു.

' കോലി ക്രിക്കറ്റ് ആസ്വദിച്ച് കളിക്കുന്ന താരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും അത് തുടരാനാകട്ടെ. ഇപ്പോള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം കോലി മറക്കണം. എതിരെനില്‍ക്കുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കണം. എതിരെനില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് കോലി ബാറ്റുകൊണ്ട് മറുപടി നല്‍കും. അവരോടുള്ള ദേഷ്യം അദ്ദേഹം മികച്ച കളി പുറത്തെടുത്ത് തീര്‍ക്കും. ആ ദേഷ്യത്തില്‍ നിന്നായിരിക്കും കോലിയുടെ അടുത്ത 50 സെഞ്ചുറികള്‍ പിറക്കുക' -അക്തര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അക്തറുടെ വാക്കുകളെ എതിര്‍ത്തും നെഞ്ചേറ്റിയും നിരവധി ആരാധകര്‍ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

