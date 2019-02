ന്യൂഡല്‍ഹി: വീരേന്ദര്‍ സെവാഗിനും ഗൗതം ഗംഭീറിനും പിന്നാലെ പുല്‍വാമയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സഹായവുമായി ഇന്ത്യന്‍ താരം ശിഖര്‍ ധവാനും.

ഫെയ്​സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിലാണ് താരം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കൂടാതെ ആരാധകരോട് അവര്‍ക്കാകുന്ന സഹായം ചെയ്യാനും ധവാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈനിക വേഷത്തിലെത്തിയാണ് ധവാന്‍ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ 14-ന് ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുല്‍വാമയില്‍ സി.ആര്‍.പി.എഫ് ജവാന്‍മാര്‍ സഞ്ചരിച്ച ബസിനു നേരെ നടന്ന ചാവേറാക്രമണത്തില്‍ മലയാളി ജവാന്‍ വസന്തകുമാറടക്കം 44 സൈനികരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്.

''മരിച്ചവരെ നമുക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനാകില്ല, ഈ ചെയ്യുന്നത് അവര്‍ക്കൊരു ആശ്വാസമാകുമെന്നും കരുതുന്നില്ല, ചെയ്യാവുന്നതില്‍ ചെറിയ കാര്യമാണിത്. ഞാനേറേ ദുഃഖിതനാണ് ''- ധവാന്‍ പറഞ്ഞു.

പുല്‍വാമയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസച്ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് വീരേന്ദര്‍ സെവാഗ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഹരിയാണ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ബോക്സിങ് താരം വിജേന്ദര്‍ സിങ് തന്റെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം മരിച്ച സൈനികരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കായി സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. സൈനികരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ എല്ലാവരും രംഗത്തുവരണമെന്നും വിജേന്ദര്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

