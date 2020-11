ധാക്ക: കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ നടന്ന കാളി പൂജയില്‍ പങ്കെടുത്തിന് ബംഗ്ലാദേശ് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഷാക്കിബ് അല്‍ ഹസന് നേരെ വധഭീഷണി. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായതോടെ താരം ഒടുവില്‍ മാപ്പപേക്ഷയുമായി രംഗത്തെത്തി.

നവംബര്‍ 12-നാണ് കൊല്‍ക്കത്തയിലെ കാകുറഗാച്ചിയില്‍ നടന്ന കാളിപൂജയില്‍ ഷാക്കിബ് പങ്കെടുത്തത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ ഒരു യുവാവ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലെത്തി ഷാക്കിബിനെ വെട്ടിനുറുക്കുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കുകയായിരുന്നു.

Youth from Sylhet threatens to slaughter Bangaldesh cricketer @Sah75official over his recent visit to a Kali Puja pandal in Kolkata last Thursday. Bangaldesh police have now arrested the person pic.twitter.com/RA3pnE3TFQ

ബംഗ്ലാദേശിലെ സിലെട്ട് സ്വദേശിയായ മൊഹ്‌സിന്‍ തലുക്ദര്‍ എന്ന ഈ യുവാവിനെ പോലീസ് പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കാളിപൂജയില്‍ പങ്കെടുത്തതിന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ മറ്റ് പലരും താരത്തിനെതിരേ കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളുയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

#Bangladesh is again East Pakistan!



Cricketer #ShakibAlHasan forced to apologise after facing death threats in Facebook live video in Islamic 🇧🇩 for inaugurating #KaliPuja mandap in #Kolkata



No comments from Mamata Didi or secular Muslims??



"Peaceful" people spreading peace 👇 pic.twitter.com/w9BsBZmkKe