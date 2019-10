ദുബായ്: ബംഗ്ലാദേശ് ക്യാപ്റ്റനായ ഷാക്കിബുല്‍ ഹസന് ഐ.സി.സിയുടെ വിലക്ക്. രണ്ട് വര്‍ഷത്തേക്കാണ് താരത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് വിലക്കിയത്. വാതുവെയ്പ് സംഘം സമീപിച്ച കാര്യം ഐ.സി.സി അഴിമതി വിരുദ്ധ സെല്ലിനെ അറിയിക്കാത്തതാണ് നടപടിക്ക് കാരണം. രണ്ട് വര്‍ഷം മുമ്പായിരുന്നു വാതുവെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലര്‍ ബംഗ്ലാ ഓള്‍റൗണ്ടറെ സമീപിച്ചത്.

ഐ.സി.സി അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ മൂന്നു വകുപ്പുകള്‍ ലംഘിച്ചതായി ഐ.സി.സി കമ്മീഷന് മുന്നില്‍ ഷാക്കിബ് സമ്മതിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു വര്‍ഷത്തെ വിലക്ക് ഐ.സി.സി ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തു. ഇതോടെ 2020 ഒക്‌ടോബര്‍ 29-ഓടെ ഷാക്കിബിന് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം.

'ഞാന്‍ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിലക്കുന്നത് ദു:ഖകരമാണ്. എന്നാല്‍ വാതുവെയ്പ്പുകാര്‍ സമീപിച്ചത് അറിയിച്ചില്ല എന്നത് കുറ്റകരമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് ഞാന്‍ സമ്മതിക്കുന്നു.' ഷാക്കിബ് പ്രതികരിച്ചു.

അടുത്ത മാസം തുടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യക്കെതിരായ ട്വന്റി-20, ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ ഷാക്കിബിന് പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് ബംഗ്ലാദേശിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകും. നിലവില്‍ ഐ.സി.സി ഏകദിന റാങ്കിങ്ങില്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരുടെ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതാണ് ഷാക്കിബുല്‍ ഹസ്സന്‍.

നേരത്തെ 18 മാസത്തേക്ക് ഷാക്കിബിന് വിലക്ക് വന്നേക്കും എന്ന് വാര്‍ത്തയുണ്ടായിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശില്‍ നിന്നുള്ള മാധ്യമമായ സമകാല്‍ ആണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. വിലക്കിന് മുന്നോടിയായി ഷാക്കിബിനെ പരിശീലന സെഷനില്‍ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യക്കെതിരായ ട്വന്റി-20 പരമ്പര നവംബര്‍ മൂന്നിനാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഈ പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന പരിശീലന ക്യാമ്പില്‍ ഒരു നെറ്റ് സെഷനില്‍ മാത്രമാണ് ഷാക്കിബ് പങ്കെടുത്തത്.

നേരത്തെ ഷാക്കിബും ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡും കൊമ്പുകോര്‍ത്തിരുന്നു. പ്രതിഫലം കൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഷാക്കിബിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ താരങ്ങള്‍ ബോര്‍ഡിനെതിരേ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സമരം വിജയിക്കുകയും താരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെ പരസ്യക്കരാര്‍ ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ഷാക്കിബിനെതിരേ ബോര്‍ഡും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

Content Highlights: Shakib Al Hasan banned from all cricket for failing to report bookie's approach