നെയ്റോബി: അണ്ടര്‍ 20 ലോക അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഷൈലി സിങിന് വെള്ളി. വനിതകളുടെ ലോങ് ജംപിലാണ് മെഡൽ നേട്ടം. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ മെഡൽ നേട്ടമാണ് ഇത്.

6.59 മീറ്റർ ദൂരമാണ് ഷൈലി സിങ് ചാടിയത്. എന്നാൽ ഒരു സെന്റീ മീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് സ്വീഡൻ താരം മജ അസ്‌കാജ് സ്വർണ്ണം സ്വന്തമാക്കിയത്.

