പാട്യാല: 60-ാമത് ദേശീയ ഇന്റര്‍ സ്റ്റേറ്റ് അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ വനിതകളുടെ അണ്ടര്‍ 20 വിഭാഗം ലോങ് ജമ്പില്‍ രണ്ട് ദേശീയ റെക്കോഡുകള്‍ തിരുത്തി ഉത്തര്‍ പ്രദേശിന്റെ ഷൈലി സിങ്.

ആദ്യ ശ്രമത്തില്‍ 6.19 മീറ്റര്‍ ചാടിയ ഷൈലി 20 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള യൂത്ത് ദേശീയ റെക്കോഡ് തിരുത്തി. 6.10 മീറ്ററായിരുന്നു റെക്കോഡ്. തുടര്‍ന്ന് മൂന്നാമത്തെ ശ്രമത്തില്‍ 6.48 മീറ്റര്‍ ചാടിയ ഷൈലി അണ്ടര്‍ 20 ദേശീയ റെക്കോഡും മറികടന്നു. 6.30 ആയിരുന്നു നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന റെക്കോഡ്.

Shaili Singh has further improved the U 20 long jump national mark to 6.48m. A serious contender for a U 20 World Championship medal. This is Shaili celebrating her jump with another junior athlete. @IExpressSports https://t.co/NqXUpLpJDu pic.twitter.com/lxPs2UvzAR