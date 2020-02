മെല്‍ബണ്‍: ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ നട്ടെല്ലാണ് ഷെഫാലി വര്‍മയെന്ന പതിനാറുകാരി. ഇന്ത്യയുടെ മധ്യനിര തകരുമ്പോഴെല്ലാം അവസരത്തിനൊത്തുയരുന്ന താരത്തിന്റെ ചിറകിലേറിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പ്. ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങള്‍ വിജയിച്ച് സെമി ഫൈനലിലേക്ക് ഇന്ത്യ ടിക്കറ്റെടുത്തപ്പോള്‍ ഷെഫാലിയുടെ പ്രകടനം നിര്‍ണായകമായിരുന്നു.

ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരേ നാല് റണ്‍സിനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിജയം. ഇന്ത്യയുടെ മധ്യനിര തകര്‍ന്നപ്പോള്‍ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ ഷെഫാലിയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് സ്‌കോര്‍ 133-ലെത്തിച്ചത്. 34 പന്തില്‍ നിന്ന് 46 റണ്‍സ് അടിച്ചെടുത്തു പതിനാറുകാരി. കിവീസ് ബൗളര്‍ അന്ന പീറ്റേഴ്‌സണെ തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടു തവണ സിക്‌സിലേക്ക് പറത്തി ഷെഫാലി തന്റെ മികവ് തെളിയിച്ചു.

ഇതോടെ ലോകകപ്പില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും മികച്ച താരത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം ഷെഫാലിയെ തേടിയെത്തി. പുരസ്‌കാരം സ്വീകരിച്ച ഷെഫാലി ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നല്‍കിയത് അച്ഛനും കൂടെ പരിശീലിച്ച ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കുമാണ്‌. തന്നില്‍ വിശ്വാസമര്‍പ്പിച്ച അച്ഛന് അവള്‍ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. 'ഞാന്‍ ആണ്‍കുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് പരിശീലനം നേടിയത്. അച്ഛനും എന്റെ കൂടെ പരിശീലിച്ച എല്ലാ ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും ഞാന്‍ നന്ദി പറയുന്നു.' ഷെഫാലി മത്സരശേഷം വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Shafali Verma want to thank her father and all the boys practiced with her