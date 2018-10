ദുബായ്: ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ 10 ഓവര്‍ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗായ ടി10 ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പിന് നവംബര്‍ 23-ന് ദുബായില്‍ തുടക്കമാകും.

ഐ.സി.സിയുടെയും എമിറേറ്റ്‌സ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്റെയും ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം ലഭിച്ച ആദ്യ 10 ഓവര്‍ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗാണിത്. ഐ.സി.സി ഭരണസമിതിയും അഴിമതി വിരുദ്ധ യൂണിറ്റും ലീഗിന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഐ.സി.സിയുമായും ഇ.സി.ബിയുമായും സഹകരിച്ച് അഴിമതി രഹിത ടൂര്‍ണമെന്റ് നടത്തുകയാണ് സംഘാടകരുടെ ലക്ഷ്യം.

കേരള കിങ്‌സ്, പഞ്ചാബ് ലെജന്‍ഡ്‌സ്, മറാത്ത അറേബ്യന്‍സ്, ബംഗാള്‍ ടൈഗേഴ്‌സ്, ദ കറാച്ചിയന്‍സ്, രജ്പുത്സ്, നോര്‍ത്തേണ്‍ വാരിയേഴ്‌സ്, പാക്ക്ത്തൂണ്‍സ് എന്നീ എട്ടു ടീമുകളാണ് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ മാറ്റുരയ്ക്കുക. നവംബര്‍ 23 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ രണ്ടുവരെ 10 ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ടൂര്‍ണമെന്റാണിത്. ഷാര്‍ജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുക. 2017-ല്‍ നടന്ന ആദ്യ പതിപ്പിന്റെ ദൈര്‍ഘ്യം വെറും നാലു ദിവസം മാത്രമായിരുന്നു.

മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ വിരേന്ദര്‍ സെവാഗ്, ഷാഹിദ് അഫ്രിദി, ബ്രെണ്ടന്‍ മക്കല്ലം എന്നിവരാണ് ലീഗിന്റെ ഐക്കണ്‍ താരങ്ങള്‍. ഇവരെ കൂടാതെ ഷെയ്ന്‍ വാട്ട്‌സണ്‍, ഓയിന്‍ മോര്‍ഗന്‍, റഷീദ് ഖാന്‍, ഷുഐബ് മാലിക്ക്, സുനില്‍ നരൈന്‍, ഡാരന്‍ സമി തുടങ്ങിയവരും ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ ഭാഗമാകും.

Content Highlights: Sehwag, Afridi and McCullum to be icons for T10 league