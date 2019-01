ദര്‍ബന്‍: വംശീയാധിക്ഷേപത്തിന്റെ പേരില്‍ പാക് ക്യാപ്റ്റന്‍ സര്‍ഫറാസ് അഹമ്മദിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ആന്‍ഡിലെ ഫെലുക്വായോയെ നിറത്തിന്റെ പേരില്‍ സര്‍ഫറാസ് പരിഹസിക്കുകയായിരുന്നു. ദര്‍ബനില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും പാകിസ്താനും തമ്മില്‍ നടന്ന രണ്ടാം ഏകദിനത്തിനിടെയാണ് സംഭവം.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഇന്നിങ്‌സിന്റെ 37-ാം ഓവറില്‍ ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്നത് ഫെലുക്വായോ ആയിരുന്നു. ഷഹീന്‍ അഫ്രീദിയെറിഞ്ഞ ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്ത് ഇന്‍സൈഡ് എഡ്ജില്‍ കുരുങ്ങി പിന്നിലേക്കു പോയി. ഫെലുക്വായോ ഒരു റണ്‍ ഓടിയെടുത്തു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഫെലുക്വായോയെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ കൂടിയായ സര്‍ഫറാസ് ഉറുദുവില്‍ സ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

'എടാ കറുത്തവനേ...നിന്റെ അമ്മ ഇന്ന് എവിടെപ്പോയാണ് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചത്? നിന്റെ അമ്മയോട് ഇന്ന് എന്ത് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്' എന്നായിരുന്നു സര്‍ഫറാസിന്റെ അധിക്ഷേപം. ഉറുദുവിലായതിനാല്‍ സര്‍ഫറാസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഫെലുക്വായോയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്നാല്‍ സ്റ്റമ്പ് മൈക്ക് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി റെക്കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെ പാക് ക്യാപ്റ്റന്‍ കുരുങ്ങുകയായിരുന്നു.

ഈ വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ സര്‍ഫറാസിനെതിരെ നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തുവന്നത്. സര്‍ഫറാസ് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പാകിസ്തിന്റെ മുന്‍ താരം ഷുഐബ് അക്തര്‍ വീഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു ക്യാപ്റ്റനില്‍ നിന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവമാണിതെന്നും ഇത്തരത്തില്‍ തരംതാഴരുതെന്നും ആരാധകര്‍ സര്‍ഫറാസിനെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. താരത്തിനെതിരെ ഐ.സി.സി അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

Pakistan captain Sarfraz Ahmed is at risk of a suspension after stump mics caught him over these racial comments https://t.co/BfZuHwhDOc pic.twitter.com/z4LwhSwuFR