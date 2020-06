ന്യൂഡല്‍ഹി: ബാഡ്മിന്റണ്‍ ഡബിള്‍സ് താരങ്ങളായ സാത്വിക് സായ്രാജ് റാങ്കിറെഡ്ഡി, ചിരാഗ് ഷെട്ടി എന്നിവരെയും സിംഗിള്‍സ് താരം സമീര്‍ വര്‍മയെയും ദേശീയ ബാഡ്മിന്റണ്‍ അസോസിയേഷന്‍ അര്‍ജുന പുരസ്‌കാരത്തിനായി നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്തു.

അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരേ മലയാളി താരം എച്ച്.എസ്. പ്രണോയ് രംഗത്തുവന്നു. 'അര്‍ജുന അവാര്‍ഡില്‍ പഴയ പല്ലവിതന്നെ. കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസിലും ഏഷ്യന്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിലും മെഡല്‍ നേടിയവരെ അസോസിയേഷന്‍ നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്തില്ല. ഇതിലൊന്നും പങ്കടുക്കാത്തവരെ അവാര്‍ഡിന് ശുപാര്‍ശചെയ്തു' - പ്രണോയ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

മുന്‍നിര താരം പി. കശ്യപ്, പ്രണോയിയെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തുവന്നു. 2018 ഗോള്‍ഡ്കോസ്റ്റ് കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസില്‍ പ്രണോയ് സ്വര്‍ണവും 2018 ഏഷ്യന്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ വെള്ളിയും നേടിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, സമീര്‍ വര്‍മയ്ക്ക് പറയത്തക്ക നേട്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് പ്രണോയിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. സാത്വിക് -ചിരാഗ് സഖ്യം ഡബിള്‍സില്‍ കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസില്‍ വെള്ളിനേടിയിരുന്നു.

