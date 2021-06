റോം: ഇന്ത്യയുടെ മലയാളി നീന്തല്‍ താരം സജന്‍ പ്രകാശിന് ചരിത്രനേട്ടം. ഒളിമ്പിക്‌സിന് നേരിട്ട്‌ യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ നീന്തല്‍ താരം എന്ന റെക്കോഡാണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയത്. 200 മീറ്റര്‍ ബട്ടര്‍ഫ്‌ലൈ ഇനത്തിലാണ് സജന്‍ മത്സരിക്കുക.

27 കാരനായ സജന്‍ റോമില്‍ നടന്ന യോഗ്യതാ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഒന്നാമതെത്തിയാണ് ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഒളിമ്പിക്‌സിന് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടുന്ന താരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന എ വിഭാഗത്തിലാണ് സജന്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

200 മീറ്റര്‍ ബട്ടര്‍ഫ്‌ലൈ ഇനത്തില്‍ 1:56.48 സമയമാണ് ഒളിമ്പിക്‌സ് യോഗ്യത. റോമില്‍ നടന്ന ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ 1:56.38 സമയം കൊണ്ട് ഒന്നാമതെത്തിയ സജന്‍ നേരിട്ട് യോഗ്യത ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

Historic moment in Indian Swimming !!! Sajan Prakash breaks the glass ceiling clocks 1:56.38 an Olympic qualification time. CONGRATULATIONS pic.twitter.com/WIEnvdlfbK