മുംബൈ: സ്വകാര്യ ഹിന്ദി ചാനലിലെ സംഗീത പരിപാടിയായ ഇന്ത്യന്‍ ഐഡലിലെ യുവഗായകരെ പുകഴത്തി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കറെ വിമര്‍ശിച്ച് ബോളിവുഡ് ഗായിക സോന മോഹപത്ര. ഇന്ത്യയിലെ #MeToo മുന്നേറ്റത്തില്‍ പല തവണ ആരോപണവിധേയനായ വ്യക്തി പ്രധാന വിധികർത്താവ് ആയിരിക്കുന്ന സംഗീത പരിപാടിയെ സച്ചിന്‍ പുകഴ്ത്തിയതാണ് സോനത്തിന്റെ വിമര്‍ശനത്തിന് പിന്നില്‍.

ഗായകനും സംഗീത സംവിധായകനുമായ അനു മലിക്കാണ് പരിപാടിയുടെ പ്രധാന വിധികർത്താവ്. അനു മലിക്കിനെതിരേ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഗുരുതരമായ #MeToo ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. സോന മോഹപത്രയും അനു മലിക്കിനെതിരെ ആരോപണമുന്നയിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഈ പരിപാടിയുടെ പത്താം എഡിഷനിലെ ജഡ്ജിങ് പാനലില്‍ നിന്ന് അനു മലിക്കിനെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ പുതിയ എഡിഷനില്‍ അനു മലിക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിനെതിരേ പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് സച്ചിന്‍ റിയാലിറ്റി ഷോയിലെ യുവഗായകരെ പുകഴ്ത്തി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

ആ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. 'ഇന്ത്യന്‍ ഐഡലിലെ ഈ യുവഗായകരുടെ ആലാപനവും ജീവിതകഥയും ഹൃദയസ്പര്‍ശിയാണ്. രാഹുല്‍, ചെല്‍സി, ദിവാസ്, സണ്ണി എന്നിങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് വന്ന ഈ ഗായകരുടെ സംഗീതത്തോടുള്ള ആത്മസമര്‍പ്പണം അഭിനന്ദനീയമാണ്. അവര്‍ക്ക് വളരെയേറെ ദൂരം മുന്നേറാനാകും.' യുവഗായകരുടെ ചിത്രത്തോടൊപ്പം സച്ചിന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സോന #MeToo-വിനെ കുറിച്ച് സച്ചിനെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചത്. 'പ്രിയ സച്ചിന്‍, ഇന്ത്യയിലെ #MeToo മുന്നേറ്റത്തെ കുറിച്ച് താങ്കള്‍ക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ലേ? മുകളില്‍ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യന്‍ ഐഡല്‍ റിയാലിറ്റി ഷോയിലെ വിധികർത്താവ് അനു മലിക്കിനെതിരെ ചെറിയ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഒട്ടേറെ സ്ത്രീകള്‍ കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം പരസ്യമായി രംഗത്തുവന്നതാണ്. അതില്‍ അതേ ഷോയുടെ മുന്‍ പ്രൊഡ്യൂസറുമുണ്ട്. അവരുടെ വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ആരേയും സ്പര്‍ശിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടോ?'-സോന ട്വീറ്റില്‍ ചോദിക്കുന്നു.

Dear Sachin, Are you aware of all the @IndiaMeToo stories of multiple women, some minors who came forward in the public domain about Anu Malik, the judge in this same Indian Idol show last year including their own ex producer? Does their trauma not matter or touch anyone? 🧚🏿‍♀️🔴 https://t.co/jE45Tth1po