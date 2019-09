മുംബൈ: പ്രതിസന്ധികളുടേയും പരിഹാസങ്ങളുടേയും ഒരു നീണ്ടകഥ തന്നെ പറയാനില്ലാത്ത കായിക താരങ്ങള്‍ കുറവായിരിക്കും. നടന്നുതീര്‍ത്ത വഴികളില്‍ പലപ്പോഴും കാലില്‍ മുള്ളുകള്‍ തറച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഒരു അവസരത്തിനായി നിരവധി വാതിലുകള്‍ മുട്ടേണ്ടിയും വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ തീരാത്ത കഥകളുടെ അക്ഷയഖനിയാണ് വിജയിച്ച ഓരോ താരങ്ങളും. ഇന്ത്യയുടെ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കറും സമാനമായ അവസ്ഥകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്താണ് ലോകം ആദരിക്കുന്ന താരമായി വളര്‍ന്നത്. അത്രയും നീണ്ട വര്‍ഷത്തെ യാത്രക്കിടയിലെ ഒരു സംഭവം സച്ചിന്‍ തന്നെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചു. ചിലപ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സംഭവമായിരിക്കാം അത്.

ബാറ്റിങ് ഓര്‍ഡറില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാന്‍ വേണ്ടി ടീം മാനേജ്‌മെന്റിന് മുന്നില്‍ യാചിച്ച സംഭവമാണ് സച്ചിന്‍ പങ്കുവെച്ചത്. 1994-ല്‍ ഓക്ക്‌ലാന്‍ഡില്‍ ഇന്ത്യയും ന്യൂസീലന്‍ഡും തമ്മിലുള്ള ഏകദിനത്തിന് മുമ്പായിരുന്നു ഈ സംഭവം. ഓപ്പണറായി ഇറക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് ടീം മാനേജ്‌മെന്റിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു സച്ചിന്‍.

'നേരത്തെ ഇറങ്ങി എതിര് ടീമിന്റെ ബൗളര്‍മാരെ നേരിടാം എന്നാണ് ഞാന്‍ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ മധ്യനിര ബാറ്റ്‌സ്മാനായ എനിക്ക് ഓപ്പണറാകാനുള്ള അവസരത്തിനായി യാചിക്കേണ്ടിവന്നു. ഞാന്‍ പരാജയമാകുകയാണെങ്കില്‍ ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥനയുമായി വരില്ലെന്നും ഞാന്‍ അന്ന് പറഞ്ഞു.' സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയില്‍ സച്ചിന്‍ പറയുന്നു.

അങ്ങനെ 1994-ല്‍ സച്ചിന്‍ ആദ്യമായി ഓപ്പണറായി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങി 49 പന്തില്‍ 82 റണ്‍സ് നേടി. ഇതോടെ അവസരത്തിനായി പിന്നീട് ആരുടേയും മുന്നില്‍ യാചിക്കേണ്ടി വന്നില്ലെന്നും പിന്നീട് തന്നെ ഓപ്പണറാക്കാന്‍ വേണ്ടി അവര്‍ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നെന്നും സച്ചിന്‍ പറയുന്നു. പരാജയത്തെ ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ടില്ലെന്നും സച്ചിന്‍ ഓര്‍മപ്പെടുത്തുന്നു.

Content Highlights: Sachin Tendulkar ODI Against New Zealand In 1994 Cricket