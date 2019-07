ദുബായ്: ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ ഐ.സി.സിയുടെ ഹാള്‍ ഓഫ് ഫെയിം പട്ടികയില്‍. ഐ.സി.സിയുടെ ഈ ആദരവ് നേടുന്ന ആറാമത്തെ ഇന്ത്യന്‍ താരമാണ് സച്ചിന്‍. വിരമിച്ച് അഞ്ചു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടാനാകൂ.

2013 നവംബറിലാണ് സച്ചിന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിമരിച്ചത്. ഇതോടെ അഞ്ചു വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയായതിന് പിന്നാലെ സച്ചിനെ ഐ.സി.സി ആദരിക്കുകയായിരുന്നു.

സച്ചിനെക്കൂടാതെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ അലന്‍ ഡൊണാള്‍ഡ്, ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ വനിതാ താരം കത്രീന ഫിറ്റ്‌സ്പാട്രിക് എന്നിവരും ഹാള്‍ ഓഫ് ഫെയിം പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടി. ലണ്ടനില്‍ നടന്ന ഐ.സി.യുടെ വാര്‍ഷിക യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമുണ്ടായത്.

2018-ല്‍ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡും 2015-ല്‍ അനില്‍ കുംബ്ലെയും ഹാള്‍ ഓഫ് ഫെയിമില്‍ ഇടം നേടിയിരുന്നു. സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍, കപില്‍ ദേവ്, ബിഷന്‍ സിംഗ് ബേദി (2009) എന്നിവരാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഐ.സി.സി ഹാള്‍ ഓഫ് ഫെയിമില്‍ ഇടം പിടിച്ച ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍.

Sachin Tendulkar meets...Sachin Tendulkar prior to the ICC Hall of Fame induction ceremony!#ICCHallOfFame pic.twitter.com/hl0OtEvxKU