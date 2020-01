മുംബൈ: സച്ചിന്റെ പുതുവര്‍ഷത്തിലെ ഒരു ട്വീറ്റ് ഓര്‍മയുണ്ടോ? 'ഇവന്റെ കളി കണ്ട് 2020 തുടങ്ങൂ' എന്ന കുറിപ്പോടു കൂടി ഒരു കുഞ്ഞുതാരം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന വീഡിയോ ട്വീറ്റ്. ആരും ആ വീഡിയോ മറക്കാനിടയില്ല. കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഇവന്‍ കളിക്കുന്നത് തന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ തൊട്ടുവെന്നും അതു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും കീഴടക്കുമെന്നും സച്ചിന്‍ ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

കാലുകള്‍ തളര്‍ന്നിട്ടും മനസ് തളരാതെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച ബസ്തര്‍ മേഖലയിലെ റായ്പുരുകാരന്‍ മഡ്ഡരാം ആയിരുന്നു ആ മിടുക്കന്‍. പോളിയോ ബാധിച്ച കാലുകളുടെ തളര്‍ച്ച അവഗണിച്ചായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടുകാരന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കളി. ഷോട്ട് അടിച്ച ശേഷം സിംഗിളിനായി ഇഴഞ്ഞ് ബൗളിങ് എന്‍ഡിലെത്തിയ മഡ്ഡരാം സഹതാരത്തെ അഭിനന്ദിക്കാന്‍ സ്‌ട്രൈക്ക്‌ഴ്‌സ് എന്‍ഡിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാമായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ ഈ കുഞ്ഞുതാരത്തെ തേടി സച്ചിന്റ സമ്മാനമെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ക്രിക്കറ്റ് കിറ്റാണ് സച്ചിന്‍ ഈ മനക്കരുത്തിന് സമ്മാനമായി നല്‍കിയത്.

'ആസ്വദിച്ചുള്ള ക്രിക്ക്റ്റ് കളി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ഇഷ്ടത്തിന് എന്റെ വക ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം. കളി തുടരൂ...'സമ്മാനത്തിനൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പില്‍ സച്ചിന്‍ കുറിച്ചു. ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസം എന്നായിരുന്നു ഇതിനോട് മഡ്ഡരാമിന്റെ പ്രതികരണം. സച്ചിനെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹവും അവന്‍ മറച്ചുവെച്ചില്ല.

സച്ചിന്റെ ട്വീറ്റ് വന്നതോടെ നേരത്തേയും മഡ്ഡരാമിന് സമ്മാനങ്ങള്‍ കിട്ടിയിരുന്നു. ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മുച്ചക്ര സൈക്കിളാണ് കുഞ്ഞുതാരത്തിന് സമ്മാനിച്ചത്.

Start your 2020 with the inspirational video of this kid Madda Ram playing cricket 🏏 with his friends.

It warmed my heart and I am sure it will warm yours too. pic.twitter.com/Wgwh1kLegS