അസന്‍സിയോണ്‍: മുന്‍ ബ്രസീലിയന്‍ ഫുട്ബോള്‍ സൂപ്പര്‍താരം റൊണാള്‍ഡീന്യോ മനഃപൂര്‍വ്വം വ്യാജ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അതിനാല്‍ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെവിടാനുള്ള നടപടികള്‍ അധികൃതര്‍ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും താരത്തിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ സെര്‍ജിയോ ക്വെയ്‌റോസ്.

റൊണാള്‍ഡീന്യോ കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാസ്‌പോര്‍ട്ട് വ്യാജമായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം വ്യാജ പാസ്‌പോര്‍ട്ടുമായി എത്തിയെന്ന പരാതിയില്‍ അറസ്റ്റുചെയ്യപ്പെട്ട റൊണാള്‍ഡീന്യോയ്ക്കും സഹോദരന്‍ റോബര്‍ട്ടോയ്ക്കും ജാമ്യം കിട്ടിയില്ല. ശനിയാഴ്ച കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ ഇരുവരെയും കരുതല്‍ തടങ്കലില്‍ തന്നെ വയ്ക്കാന്‍ ജഡ്ജി ക്ലാര റൂയിസ് ഡയസ് ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.

കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ഫുട്ബോള്‍ ക്ലിനിക്കില്‍ പങ്കെടുക്കാനാണ് റൊണാള്‍ഡീന്യോ പാരഗ്വായില്‍ എത്തിയത്. തുടര്‍ന്നാണ് വ്യാജ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കേസില്‍ അറസ്റ്റിലാവുന്നത്. രാജ്യതാത്പര്യത്തോട് ചെയ്ത ഗുരുതര കുറ്റമാണിതെന്ന് ജഡ്ജി ക്ലാര റൂയിസ് ഡയസ് വിധിച്ചു.

കനത്ത തുക ചാരിറ്റിക്കായി നല്‍കി റൊണാള്‍ഡീന്യോയെ വിട്ടയക്കണമെന്ന ഒത്തുതീര്‍പ്പ് നിര്‍ദേശം ജഡ്ജിക്ക് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല. വീട്ടുതടങ്കലില്‍ ആക്കണമെന്ന ആവശ്യവും പരിഗണിക്കാതെയാണ് ജയിലിലാക്കിയത്. വിലങ്ങുവെച്ചാണ് താരത്തെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയത്. നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്നും അപ്പീല്‍ പോകുമെന്നും റൊണാള്‍ഡീന്യോയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതുവരെ ഇരുവരും ജയിലില്‍ കഴിയേണ്ടി വരുമെന്നാണ് സൂചന.

Content Highlights: Ronaldinho Did Not Know the Passport Was Fake Lawyer