ഹാമില്‍ട്ടണ്‍: ഇന്ത്യ-ന്യൂസീലന്‍ഡ് മൂന്നാം ട്വന്റി-20യില്‍ ഏറെ റണ്‍സ് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടും ജസ്പ്രീത് ബുംറയെ സൂപ്പര്‍ ഓവര്‍ എറിയാന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിന് ശേഷവും ആരാധകര്‍ക്ക് ഈ സംശയം മാറിയിരുന്നില്ല. അതിനുള്ള ഉത്തരം രോഹിത് ശര്‍മ്മയുടെ കൈയിലുണ്ട്. മത്സരശേഷം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ രോഹിത് ബുംറയെ സൂപ്പര്‍ ഓവര്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ബൗളര്‍ ബുംറയാണെന്നും മറ്റു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ക്ക് അവസരമില്ലായിരുന്നുവെന്നും രോഹിത് പറയുന്നു. അതേസമയം മുഹമ്മദ് ഷമിയേയോ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെയോ അയച്ചാലോ എന്ന ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നതായും രോഹിത് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'സ്ഥിരതയോടെ പന്ത്‌ എറിയുന്ന, യോര്‍ക്കറുകള്‍ എറിയുന്ന ആളെത്തന്നെ സൂപ്പര്‍ ഓവര്‍ ഏല്‍പ്പിക്കണമെന്ന് ഒടുവില്‍ തീരുമാനത്തിലെത്തി. അങ്ങനെ ബുംറയെ സൂപ്പര്‍ ഓവറിനായി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചു. ആ ദിവസം ബാറ്റിങ്ങില്‍ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നേയും കെ.എല്‍ രാഹുലിനേയും സൂപ്പര്‍ ഓവര്‍ നേരിടാന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 60-ന് മുകളില്‍ റണ്‍സ് നേടിയിരുന്നില്ലെങ്കില്‍ സൂപ്പര്‍ ഓവര്‍ കളിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ഇറങ്ങില്ലായിരുന്നു. ശ്രേയസ് അയ്യരോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ ക്രീസിലിറങ്ങുമായിരുന്നു.' രോഹിത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

