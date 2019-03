ജാംനഗര്‍: ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ ഭാര്യ റിവാബ ജഡേജ ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേര്‍ന്നു. ഞായറാഴ്ച്ച ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറില്‍ നടന്ന പരിപാടിയില്‍ സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ആര്‍.സി ഫാല്‍ഡുവിന്റേയും എം.പിയായ പൂനംബെന്‍ മാദാമിന്റേയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് റിവാബ പാര്‍ട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്‌

കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറില്‍ കര്‍ണി സേനയുടെ വനിതാ വിഭാഗം പ്രസിഡന്റായി റിവാബ സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് റിവാബ ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. അതേസമയം വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ റിവാബ മത്സരിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.

നേരത്തെ കര്‍ണി സേനയുടെ ഭാഗമായപ്പോള്‍ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു റിവാബയുടെ പ്രതികരണം. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കിയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കാകും പ്രാധാന്യം നല്‍കുകയെന്നും റിവാബ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2016 ഏപ്രില്‍ 17-നായിരുന്നു റിവാബയും ജഡേജയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം.

