ചെന്നൈ: ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ സ്ഥാനം നഷ്ടമായ ഋഷഭ് പന്തിന് സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ നിര്‍വാഹമുള്ളൂ എന്ന് മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ കപില്‍ ദേവ്. ഋഷഭിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്നവരുടെ ഭാഗത്താണ് പിഴവെങ്കില്‍ അതു തെളിയിക്കേണ്ടത് ഋഷഭിന്റെ ചുമതലയാണെന്നും കപില്‍ദേവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കെ.എല്‍ രാഹുല്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ ജോലി കൂടി ഏറ്റെടുത്തതോടെയാണ് ഋഷഭിന് സ്ഥാനം നഷ്ടമായത്. ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിനിടെ ഋഷഭിന് പരിക്കേറ്റതോടെ കെ.എല്‍ രാഹുല്‍ പുതിയ റോള്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചതോടെ ഋഷഭിന് സ്ഥാനം നഷ്ടമായി.

Read More: 'എല്ലാം കോലിയുടെ തീരുമാനം പോലെ'; ധോനിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനെ കുറിച്ച് റെയ്‌ന

ഋഷഭ് പ്രതിഭയുള്ള താരമാണ് എന്നതില്‍ സംശയമില്ല. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഋഷഭിന് മറ്റാരേയും കുറ്റപ്പെടുത്താനാകില്ല. സ്വന്തം കരിയറില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഋഷഭ് തന്നെയാണ്. കഠിനധ്വാനത്തിലൂടെ കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് കണ്ടെത്തി വിമര്‍ശകര്‍ക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് തെളിയിക്കുക മാത്രമാണ് ഇനി ഋഷഭിന് മുന്നിലുള്ള വഴി. ഒരാള്‍ക്ക് പ്രതിഭയുണ്ടെങ്കില്‍ വിമര്‍ശകര്‍ക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് അയാളുടെ ചുമതലയാണ്. കപില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ടീമിലെ സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തുക എന്ന കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് കളിക്കാര്‍ തന്നെയാണ്. ടീമില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനോ വിശ്രമം അനുവദിക്കാനോ ഉള്ള അവസരം സെലക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ഒരുക്കികൊടുക്കരുതെന്നും കപില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: Rishabh Pant has himself to blame says Kapil Dev