ന്യൂഡല്‍ഹി: പാര്‍പ്പിട സമുച്ചയത്തിനായി ആളുകള്‍ നല്‍കിയ പണം വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ പ്രതിക്കൂട്ടിലായ കമ്പനിയുടെ ഉപകമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടര്‍ സ്ഥാനത്ത് ക്രിക്കറ്റ് താരം എം.എസ് ധോനിയുടെ ഭാര്യ സാക്ഷി.

ഡല്‍ഹി ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് കമ്പനിയായ അമ്രപാലി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള അമ്രപാലി മഹി എന്ന കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടര്‍മാരില്‍ ഒരാളായ സാക്ഷിക്ക് കമ്പനിയില്‍ 25 ശതമാനം ഓഹരിയുള്ളതായും സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ഫോറന്‍സിക് ഓഡിറ്റര്‍മാരുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ബാക്കിയുള്ള 75 ശതമാനം ഓഹരി അമ്രപാലി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയര്‍മാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ അനില്‍ കുമാര്‍ ശര്‍മയുടെ പേരിലാണ്.

താന്‍ കേവലം അമ്രപാലി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസഡര്‍ മാത്രമാണെന്നായിരുന്നു ധോനിയുടെ വാദം. എന്നാല്‍ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമ്രപാലി ഗ്രൂപ്പ് രജിസ്ട്രാര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിച്ച രേഖകള്‍, ധോനിയും ഈ തട്ടിപ്പ് കമ്പനിയും തമ്മില്‍ ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതാണ്.

സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഫോറന്‍സിക് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം പാര്‍പ്പിട സമുച്ചയത്തിനായി ആളുകള്‍ നല്‍കിയ തുക അമ്രപാലി ഗ്രൂപ്പിനു കീഴിലെ 47 കമ്പനികളിലേക്ക് വകമാറ്റി ചിലവഴിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ ശേഖരിച്ച 5,619 കോടി രൂപയാണ് അമ്രപാലി ഗ്രൂപ്പ് മറ്റ് കമ്പനികളിലേക്ക് വകമാറ്റിയിരിക്കുന്നത്.

റാഞ്ചിയിലെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ വികസനത്തിനായി ഈ കമ്പനി സംയോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നാണ് അറിയിച്ചതെന്നും പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കിടയില്‍ ഒരു ധാരണാപത്രം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അതിന്റെ പകര്‍പ്പ് ആര്‍ക്കും നല്‍കിയിരുന്നില്ലെന്നും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

അമ്രപാലി ഗ്രൂപ്പുമായുള്ള ബന്ധം 2016-ല്‍ ധോനി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. മൂന്നു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ഇക്കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചില്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ് കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി തന്റെ സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചതിന് അമ്രപാലി ഗ്രൂപ്പില്‍ നിന്ന് 40 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട് ധോനി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.

മാത്രമല്ല റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പായ അമ്രപാലി, റാഞ്ചിയില്‍ പാര്‍പ്പിട സമുച്ചയം നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്നതിനായി വിവിധ വ്യക്തികളില്‍ നിന്ന് വാങ്ങിയ തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം ധോനിയുടെയും സാക്ഷിയുടെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അമ്രപാലി മഹി, റിഥി സ്‌പോര്‍ട്‌സ് മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നീ കമ്പനികളിലേക്ക് വകമാറ്റിയെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ഫോറന്‍സിക് ഓഡിറ്റര്‍മാരായ രവി ഭാട്ടിയയും പവന്‍ കുമാര്‍ അഗര്‍വാളും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ധോനിയുടെ കരാര്‍ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് റിഥി സ്‌പോര്‍ട്‌സ് മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്.

റാഞ്ചിയില്‍ പാര്‍പ്പിട സമുച്ചയം നിര്‍മിക്കുന്നതിനായി വിവിധയാളുകള്‍ അമ്രപാലി ഗ്രൂപ്പിന് നല്‍കിയ 42.22 കോടി രൂപയില്‍ നിന്ന് 6.52 കോടി റിഥി സ്‌പോര്‍ട്‌സ് മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് വകമാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫോറന്‍സിക് ഓഡിറ്റര്‍മാര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്.

2009 മുതല്‍ 2015 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ അമ്രപാലി ഗ്രൂപ്പില്‍ നിന്ന് 42.22 കോടി രൂപ റിഥി സ്‌പോര്‍ട്‌സ് മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചതായി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതില്‍ 6.52 കോടി എത്തിയത് അമ്രപാലി സഫയര്‍ ഡവലപ്പേഴ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയില്‍ നിന്നാണ്.

Content Highlights: Rhiti Sports which managed MS Dhoni must repay Rs 6.5 cr to Amrapali buyers within one month