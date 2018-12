ദുബായ്: ഉഭയകക്ഷി ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരകളില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യ പിന്മാറിയത് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി ഐ.സി.സിയെ സമീപിച്ച പാകിസ്താന് വന്‍ തിരിച്ചടി.

നവംബറില്‍ പാകിസ്താന്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി തള്ളിയ ഐ.സി.സിയുടെ തര്‍ക്ക പരിഹാര സമിതി, ഇപ്പോള്‍ ബി.സി.സി.ഐ പകരം ആവശ്യപ്പെട്ട തുകയുടെ അറുപത് ശതമാനം നല്‍കാന്‍ പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിനോട് (പി.സി.ബി) നിര്‍ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പാകിസ്താനെതിരായ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരകളില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യ പിന്മാറിയിരുന്നു. പരമ്പര നടത്താന്‍ ആദ്യം സമ്മതിച്ച ഇന്ത്യ പിന്നീട് പിന്മാറിയതു കാരണം വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടായെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പി.സി.ബി, ഐ.സി.സിയെ സമീപിച്ചത്. ബി.സി.സി.ഐയില്‍ നിന്ന് 70 മില്യണ്‍ യു.എസ് ഡോളര്‍ (ഏകദേശം 500 കോടിയോളം രൂപ) നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹര്‍ജി.

ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തിയ ഐ.സി.സി നവംബറില്‍ പാകിസ്താന്റെ പരാതി തളളിയിരുന്നു. നിയമയുദ്ധത്തില്‍ വിജയിച്ചതോടെ നിയമനടപടികള്‍ക്കായി ചിലവായ തുക ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി.സി.സി.ഐ, ഐ.സി.സിയുടെ തര്‍ക്ക പരിഹാര സമിതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.

ഈ ഹര്‍ജിയിലാണ് ബുധനാഴ്ച ഐ.സി.സി തീരുമാനമെടുത്തത്. കേസ് നടത്തിപ്പിനായി ചെലവായ തുക, പാനല്‍ അംഗങ്ങളുടെ ചെലവുകള്‍, ട്രിബ്യൂണല്‍ അംഗങ്ങള്‍ക്കായി ചെലവഴിച്ച തുക എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ബി.സി.സി.ഐ ആവശ്യപ്പെട്ട തുകയുടെ 60 ശതമാനം പി.സി.ബി നല്‍കണമെന്നാണ് ഐ.സി.സിയുടെ ഉത്തരവ്. ഈ തുക എത്രയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഭീകരര്‍ക്ക് പാകിസ്താന്‍ സഹായം നല്‍കുന്നത് നിര്‍ത്താതെ അവരുമായി കളിക്കാനില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ഇന്ത്യ, പാകിസ്താനുമായുള്ള പരമ്പരകളില്‍ നിന്ന് പിന്മാറിയത്.

