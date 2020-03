മുംബൈ: കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ റോഡ് സേഫ്റ്റി വേള്‍ഡ് സീരീസ് ട്വന്റി 20 ടൂര്‍ണമെന്റിലെ ബാക്കി മത്സരങ്ങള്‍ അടച്ചിട്ട സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ നടത്താന്‍ തീരുമാനം.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചതോടെയാണ് ഈ തീരുമാനം. അതേസമയം മാര്‍ച്ച് 14 മുതല്‍ 20 വരെ പുണെയില്‍ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന മത്സരങ്ങള്‍ ഡി.വൈ പാട്ടീല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍വെച്ചു തന്നെ നടത്താനും തീരുമാനമായി.

ഫൈനലടക്കം ഇനി ഇനി ഏഴു മത്സരങ്ങളാണ് ഈ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ബാക്കിയുള്ളത്. ഇതോടെ മാര്‍ച്ച് 22-ന് നടക്കുന്ന ഫൈനല്‍ മത്സരമടക്കം അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിലാകും നടത്തുക.

നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് റോഡ് സേഫ്റ്റി വേള്‍ഡ് സീരീസ് അധികൃതരും ഓഹരിയുടമകളുമെല്ലാം സംയുക്തമായാണ് മത്സരങ്ങള്‍ അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. കാണികളുടെയും കളിക്കാരുടെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെന്ന് റോഡ് സേഫ്റ്റി വേള്‍ഡ് സീരീസ് അധികൃതര്‍ പുറത്തിറക്കിയ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവരോട് ഖേദം അറിയിച്ച സംഘാടകര്‍ ടിക്കറ്റ് തുക മടക്കി നല്‍കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Remaining Matches of Road Safety World Series To Be Played Behind Closed Doors